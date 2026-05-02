Grave Denuncia de Tortura en la Flotilla Global Sumud: Activistas Brasileño y Español Retenidos por Israel

La Flotilla Global Sumud denuncia torturas infligidas por el ejército israelí a activistas, especialmente a un brasileño y un español-palestino, tras la intercepción de sus barcos rumbo a Gaza. España y Brasil exigen su liberación inmediata.

La Flotilla Global Sumud ha emitido un comunicado contundente reafirmando las graves denuncias de tortura infligida por el Ejército israelí a activistas a bordo de sus embarcaciones.

El foco de la preocupación recae sobre Thiago Ávila, ciudadano brasileño, y Saif Abukeshek, de nacionalidad española con raíces palestinas, quienes, según la Flotilla, han sido víctimas de agresiones físicas y psicológicas sistemáticas. La situación se agrava por el hecho de que ambos activistas fueron separados del resto de sus compañeros tras la intercepción de la flotilla en la noche del jueves y retenidos en el buque israelí Nahshon.

Testigos presenciales describen escenas desgarradoras, relatando los gritos de agonía de Abukeshek que resonaban a través del barco mientras era sometido a torturas. La Flotilla denuncia que estas acciones constituyen una violación flagrante del derecho internacional y una muestra de brutalidad inaceptable. La mayoría de los activistas de la Flotilla Global Sumud fueron desembarcados este viernes en la isla griega de Creta, donde recibieron atención médica debido a las lesiones sufridas durante la intercepción.

Algunos fueron trasladados a centros médicos para recibir tratamiento especializado, mientras que el resto fue conducido al aeropuerto de Heraclión para iniciar su proceso de repatriación a sus países de origen. Sin embargo, Ávila y Abukeshek permanecen retenidos por las fuerzas israelíes, generando una profunda preocupación por su seguridad y bienestar. La Flotilla teme que, de ser trasladados a Israel, Abukeshek pueda enfrentarse a consecuencias fatales, incluso la ejecución.

La situación ha provocado una fuerte reacción diplomática, con los gobiernos de España y Brasil exigiendo conjuntamente el retorno inmediato de sus ciudadanos y calificando el secuestro de los activistas en aguas internacionales como un atropello al derecho internacional. El Ministerio de Exteriores de Israel, por su parte, ha acusado a Abukeshek de facilitar transferencias financieras al grupo islamista Hamás y a Ávila de mostrar su apoyo a la milicia, justificaciones que la Flotilla rechaza rotundamente, calificándolas de intentos de criminalizar la legítima protesta pacífica.

Mientras tanto, aproximadamente 28 embarcaciones que lograron evitar la intercepción por parte de las fuerzas israelíes se encuentran fondeadas en la bahía de Ierapetra, en la costa este de Creta, buscando refugio del mal tiempo. La Flotilla continúa trabajando incansablemente para lograr la liberación de Abukeshek y Ávila, movilizando recursos y buscando apoyo internacional.

El gobierno español ha convocado urgentemente a la responsable de la embajada de Israel en España para expresar su profunda preocupación por el arresto de los miembros de la Flotilla y exigir explicaciones claras sobre las denuncias de tortura. Israel ha confirmado la detención de alrededor de 175 activistas de la Flotilla, tras interceptar más de una veintena de naves que se dirigían a Gaza.

La comunidad internacional observa con inquietud el desarrollo de esta situación, instando a todas las partes a actuar con responsabilidad y a respetar los derechos humanos fundamentales. La Flotilla Global Sumud reafirma su compromiso con la causa palestina y su determinación de continuar su lucha por la justicia y la libertad, a pesar de los obstáculos y las amenazas.

La gravedad de las acusaciones de tortura exige una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. La Flotilla exige el acceso inmediato de observadores internacionales a los detenidos para garantizar su seguridad y bienestar





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