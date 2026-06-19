Grasas en la cocina y la dieta: mitos y verdades sobre su uso y beneficios

Articulo que resuelve dudas comunes sobre las grasas en la alimentación y la cocina, aclarando conceptos erróneos. Se explica cómo reconocer cuando un aceite se ha degradado por calor excesivo, la importancia de esperar a que esté caliente antes de freír, y se diferencian las grasas saturadas de las insaturadas. Se enfatiza que, aunque deben consumirse con moderación, las grasas saludables como el aceite de oliva, los frutos secos y el pescado azul son esenciales para una dieta equilibrada y no deben eliminarse, incluso en dietas de pérdida de peso.

El articulo aborda mitos comunes sobre las grasas en la cocina y la dieta, desmontando creencias sin fundamento que podrían limitar mejoras en la alimentación y la salud.

Explica que el humo en un aceite al superar los 200 grados indica su desnaturalización, por lo que nunca debe usarse un aceite que haya humeado. Recomienda controlar la temperatura del aceite antes de añadir los alimentos, y señala que las grasas más densas o sólidas a temperatura ambiente suelen contener más ácidos grasos saturados, mientras que las más fluidas, como los aceites vegetales, son más ricas en ácidos grasos insaturados, considerados más saludables.

También aclara que, si se busca perder peso, no se debe abusar de las grasas, pero tampoco eliminarlas, destacando la importancia de incorporar fuentes saludables como aceite de oliva, pescados de agua fría y frutos secos sin tostar. El contenido busca, por tanto, educar sobre el uso adecuado de las grasas en la cocina y su papel en una dieta equilibrada, desterrando temores infundados que puedan llevar a restricciones innecesarias





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