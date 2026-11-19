30 páginas de Facebook con infraestructura en Vietnam usan IA para generar desinformación política en España y ganar ingresos publicitarios antes de las elecciones del 29N.

Un análisis detallado revela que desinformaciones masivas utilizando inteligencia artificial están siendo difundidas en España desde páginas de Facebook con infraestructura tecnológica ubicada en Vietnam. Esta campaña tiene como objetivo explotar los sentimientos de los ciudadanos y generar ingresos publicitarios mediante clics engañosos antes de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.

Origen y mecanismos de las granjas de contenido

Durante los meses de mayo y junio de 2026, se activaron en España múltiples cuentas en la red social propiedad de Meta que imitan la apariencia de medios de comunicación legítimos o blogs independientes. Estas páginas publican afirmaciones falsas, como supuestos enfrentamientos entre el líder de Vox y el Rey Felipe VI durante el desfile militar del 12 de octubre, con el fin de captar la atención del público general. Los expertos clasifican estas operaciones como granjas de contenidos, estrategias diseñadas para monetizar la indignación y la emotividad de los usuarios a través de la publicidad online.

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La metodología de funcionamiento es clara y reproducible: primero se publica un post impactante en Facebook que incluye un enlace en los comentarios o en la biografía de la página. Los usuarios que hacen clic en estos enlaces son redirigidos a sitios web externos donde se les muestra publicidad, generando ingresos directos por cada visita. Maldita.es ha identificado 30 páginas que operan bajo este modelo, destacando que el 90% de ellas fueron creadas específicamente en 2026, lo que indica una organización reciente y coordinada.

Uso de IA y fabricación de credibilidad

La inteligencia artificial se utiliza como herramienta central para producir estos contenidos con rapidez y a un coste económico muy bajo, permitiendo una adaptación inmediata a los acontecimientos políticos recientes. Para dotar de verosimilitud a las noticias falsas, las granjas emplean imágenes generadas o manipuladas digitalmente, así como fotografías reales de personas mencionadas en los textos, tomadas en contextos diferentes a los originales. Este recurso visual, combinado con un lenguaje sensacionalista y alarmista, busca crear suspense y atraer a miles de seguidores que comparten o comentan la publicación.

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Los contenidos varían entre política, personajes públicos como toreros o historias dramáticas al estilo de una telenovela. Un ejemplo recurrente es la difusión de la noticia falsa de que militares de Ceuta saltaron la autoridad de Sánchez para ir directamente al Rey, un mensaje que ha aparecido en al menos siete páginas diferentes en distintos días. Esta repetición de narrativas similares demuestra una estrategia coordinada para saturar el debate público y confundir a la audiencia con información no verificada y sin fuentes fiables.

Infraestructura técnica y vínculos digitales

La mayoría de estas cuentas, 26 de las 30 analizadas, dirigen a sus seguidores hacia sitios web externos alojados en dominios compartidos. La plataforma telex.danhngonpro es la más frecuente, apareciendo en 16 de las páginas evaluadas, y ofrece secciones de entretenimiento, juego y tecnología con contenidos no relacionados con la política. Otra infraestructura relevante es proleague.cafexbiz, visible en dos páginas, junto con otros dominios vinculados como currentnews.danhngonpro y trendsphere.cafexbiz.

Esta red tecnológica se basa en un gestor de sitios web con registro abierto que ofrece planes mensuales desde 0 hasta 149 dólares, facilitando la publicación masiva y escalable de contenido en múltiples dominios. Según Javier Sanz, criminólogo especializado en cibercriminalidad, este enfoque representa un proceso de prueba y error donde las historias emotivas sirven para ganar seguidores rápidamente, aprovechando que la política genera la mayor cantidad de indignación y comentarios en la actualidad.

Impacto en el debate electoral español

Las autoridades y expertos advierten que estas publicaciones demuestran una capacidad clara para explotar cuestiones delicadas durante el periodo electoral, desestabilizando indirectamente el debate público nacional. El fenómeno no es exclusivo de España, ya que se han detectado operaciones similares en otros países europeos, así como en Canadá y Estados Unidos. La sección de transparencia de Meta identifica a Vietnam como la ubicación principal de muchas de estas páginas, lo que resalta la naturaleza transnacional de esta amenaza informativa.

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En el contexto de las elecciones del 29N, la proliferación de estas granjas de contenidos representa un riesgo significativo para la calidad de la información democrática. Al convertir la polarización política en un recurso monetizable, estas operaciones no solo distorsionan la realidad de los candidatos y los hechos, sino que también erosionan la confianza en los medios de comunicación tradicionales y en las instituciones públicas, creando un entorno digital hostil para el discernimiento ciudadano.