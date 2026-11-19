Expertos alertan sobre granjas de contenido vietnamitas que usan IA y clickbait para monetizar desinformación política antes de las elecciones del 29 de noviembre en España.

Un análisis reciente ha revelado la existencia de una red de páginas de Facebook originadas en granjas de contenido vietnamitas que buscan generar ingresos publicitarios mediante la desinformación política y el sensacionalismo. Estas operaciones, que utilizan inteligencia artificial para producir contenido, están dirigidas a un público hispanohablante y representan un riesgo significativo para la integridad del proceso democrático en España. El foco de estas estrategias está en el contexto de las elecciones generales del 29 de noviembre, donde la manipulación de la narrativa política podría influir en la percepción ciudadana.

Mecanismo de explotación algorítmica y monetización

El modelo de negocio de estas entidades se basa en la generación masiva de tráfico web a través de publicaciones enganchadoras. Los usuarios encuentran primero un post en Facebook que contiene titulares provocadores, como la afirmación falsa de que los militares de Ceuta se saltaron al presidente del Gobierno para dirigirse directamente al Rey. En lugar de quedarse con el contenido, el usuario hace clic en un enlace disponible en los comentarios o en la biografía de la página, lo que lo redirige a un sitio web externo donde se monetiza la visita.

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La infraestructura técnica detrás de esta operación es robusta y profesional. Se utilizan gestores de webs con registro abierto y planes que varían desde cero hasta 149 dólares al mes, permitiendo publicar de forma masiva en múltiples dominios. Empresas como Metaconex ofrecen la red de anuncios y la infraestructura necesaria, aunque no están directamente involucradas en la creación de la fake news. La página jervisfamily.com, por ejemplo, identificaba a Metaconex como nombre comercial e incluía datos de registro mercantil en Hong Kong.

El proceso de monetización es automático y se repite con cada visita. Al entrar en la página, se activa una subasta publicitaria en tiempo real para cada espacio de anuncios disponible. Marcas de distintos sectores, como una casa de apuestas o una marca de cosmética, pujan por mostrar su publicidad. La plataforma Next Millennium gestiona esta transacción, quedándose con una comisión estimada entre el 10% y el 20%, y transfiriendo el resto al propietario del sitio web, independientemente de la veracidad del contenido publicado.

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Uso de inteligencia artificial y contenidos sensibles

La inteligencia artificial (IA) es una herramienta fundamental en la producción de estos materiales, permitiendo crear y editar contenidos a gran escala y velocidad. Los creadores utilizan la IA para generar historias que despiertan fuertes emociones, ya sea indignación política o suspense dramático. El 90% de estas páginas fueron creadas en 2026, un dato que indica una planificación a largo plazo y una capacidad técnica sofisticada para mantener la actividad a pesar de las políticas de las redes sociales.

Los contenidos publicados son variados y abarcan desde política hasta historias de telenovela, toreros y temas de salud. Sin embargo, el uso de la IA en la política es especialmente peligroso porque permite fabricar eventos inexistentes o alterar hechos reales. Por ejemplo, se han creado contenidos falsos que sugieren que el líder de Vox, Santiago Abascal, se enfrentó directamente al Rey Felipe VI durante el desfile militar del 12 de octubre. Estos titulares son diseñados para maximizar la indignación y, por ende, los comentarios y las visitas.

Domingo, una alianza de verificadores de datos y medios de comunicación ha lanzado una iniciativa conjunta para combatir esta ola de desinformación. El objetivo es proteger la integridad de las elecciones generales del 29 de noviembre. Esta alianza trabaja para identificar y denunciar las redes de granjas de contenido que operan detrás de estas páginas falsas, utilizando herramientas avanzadas para rastrear las conexiones entre los dominios y las entidades propietarias.

Impacto en la ciudadanía y perspectivas futuras

Para los ciudadanos, el impacto de estas operaciones es la saturación de su feed con información falsa y polarizante. La validación de la información ya no es la prioridad de estos sitios, sino la cantidad de tráfico que pueden dirigir. Esto significa que las noticias más sensacionalistas y falsas son las que más alcance obtienen, distorsionando la realidad y confundiendo a la audiencia. La estrategia de clickbait es la principal herramienta para lograr estas visitas, utilizando titulares exagerados que prometen revelar secretos o verdades ocultas.

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Javier Sanz, criminólogo especializado en cibercriminalidad y análisis de conducta en el ciberespacio, ha explicado que este método es una prueba y error constante. Las historias emotivas sirven para ganar seguidores rápidamente, y la política es el tema que más indignación provoca. Por ello, estas páginas viran hacia temas de campaña política cuando detectan que generan mayor engagement. La prioridad no es la veracidad, sino la maximización de ingresos publicitarios a través de la manipulación emocional.

Las páginas identificadas en este análisis incluyen dominios como currentnews.danhngonpro, forgetxtd.cafexbiz, valosagma.cafexbiz y trendsphere.cafexbiz. Aunque hay varios sitios, en el momento del análisis, únicamente funcionaban tres correctamente. Estas páginas se definen como portales de información práctica, reportajes de ciencia o noticias de última hora, pero su contenido real es fabricado para atraer clics. La visibilidad de estas operaciones en plataformas como Facebook muestra la necesidad de una mayor vigilancia y regulación.

La situación actual plantea un desafío significativo para la democracia digital. La facilidad con la que se pueden crear y monetizar estas granjas de contenido pone en riesgo la calidad del debate público. La alianza de verificadores y medios debe trabajar de manera constante para desmantelar estas redes y educar a la ciudadanía sobre cómo identificar fuentes fiables. Solo mediante la colaboración entre plataformas, medios y ciudadanos se podrá mitigar el impacto de la desinformación en las elecciones del 29 de noviembre.