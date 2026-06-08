Grandes empresas españolas paran proyectos con la SEPI por riesgo de corrupción

Empresas del Ibex y grandes corporaciones han suspendido proyectos vinculados a la SEPI y al Gobierno tras la ola de casos de corrupción. Los departamentos de compliance revisan contratos para evitar riesgos reputacionales mientras las investigaciones judiciales ponen en duda el sistema de contratación pública.

Grandes empresas españolas han detenido proyectos relacionados con la SEPI y el Gobierno debido a la reciente ola de casos de corrupción . Los departamentos de cumplimiento de estas compañías están revisando contratos y colaboraciones para evitar riesgos reputacionales.

Las investigaciones judiciales han puesto en duda la fiabilidad del sistema de contratación pública, especialmente en empresas participadas por la SEPI. Empresas públicas como Correos, Navantia, Tragsa e Indra, así como sus directivos, están bajo escrutinio por posibles vínculos con redes de corrupción. Según fuentes del sector, esta revisión y "extrema precaución" se aplica también a colaboraciones, presentes y futuras, con organismos públicos o proveedores de empresas públicas o participadas por el Estado.

Estas mismas fuentes indican que el objetivo es garantizar que no haya ningún riesgo de verse involucradas en nuevos autos judiciales, no solo en el mercado español, sino también internacionalmente, ya que muchas de ellas tienen negocios en diferentes lugares del mundo y una vinculación con casos de corrupción podría ser un golpe del que sería difícil recuperarse. Las alarmas llevan encendidas varios meses tras las informaciones vinculadas al caso Koldo o Cerdán, pero las medidas comenzaron a tomarse a partir de revelaciones sobre negocios específicos.

Los contratos firmados con Plus Ultra desmienten la versión oficial: la SEPI sí debía vigilar el destino del dinero del rescate. La clave podría estar en aparecer mencionados en agendas, documentos, móviles o discos duros intervenidos en registros como el del despacho de Zapatero el pasado 19 de mayo. Esta misma semana estalló el 'caso Leire' con nuevas ramificaciones que ponen en el punto de mira contratos adjudicados.

El sumario del caso investigado en la Audiencia Nacional refleja la existencia del grupo Hirurok, conformado por el expresidente de la SEPI, entre otros. Precisamente, a través de una empresa participada en un 45% por Santos Cerdán, se canalizaron presuntamente ganancias por mediación en dos contratos públicos con empresas de la SEPI. Es así como muchas grandes corporaciones han activado preventivamente sus departamentos de crisis y están reforzando el área de cumplimiento.

Una de las líneas de trabajo es revisar las vinculaciones con empresas públicas y participadas por la SEPI. Por ahora, no hay intención de cancelar contratos en marcha, pero se recopila información por si es necesario actuar, especialmente en contratos relacionados con la Administración Pública. En los últimos años, las joint ventures se han consolidado como la mejor manera de acceder a la contratación pública, combinando empresas privadas y públicas.

Tras la avalancha de investigaciones, el sistema de contratación pública está en entredicho y se examina la relación de la Administración con las empresas, especialmente a través de intermediarios. Los casos vinculados a Koldo García, al exministro José Luis Ábalos, al exsecretario del PSOE Santos Cerdán, Leire Díez y el expresidente Zapatero han puesto el foco en estas prácticas.

El expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, está involucrado en el caso Leire por crear presuntamente una trama con Antxon Alonso, socio de Cerdán, para favorecer concesiones públicas. Asimismo, investigaciones señalan los rescates de la SEPI durante la pandemia por la intervención de comisionistas que cobraron por agilizar operaciones. No solo las empresas, sino también directivos, pasados o presentes, de algunas compañías han sido mencionados en investigaciones.

Como contexto, Qonto sitúa a España como mercado prioritario usando su licencia bancaria francesa para dar créditos a pymes. Bruselas reprende a España por excesiva regulación que lastra la apertura de tiendas y flexibilidad horaria en retail. Las tarjetas revolving han pasado del 20% antes de la pandemia al 33% entre quienes agrupan deudas. Disfruta la experiencia completa suscribiéndote para acceder a artículos y resúmenes





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