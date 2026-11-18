Grand Theft Auto VI obtiene 99% en Metacritic con 141 reseñas. Rockstar Games destrona a The Legend of Zelda de 1998 y establece un nuevo estándar para la industria.

Grand Theft Auto VI se ha consolidado oficialmente este miércoles 18 de noviembre de 2026 como el videojuego mejor valorado de todos los tiempos. El desarrollo de Rockstar Games alcanzó una calificación ponderada del 99% en Metacritic. Esta cifra supera todas las proyecciones iniciales de la industria tras recopilar 141 reseñas de prensa especializada internacional. El título debutó en la cima absoluta del agregador con una puntuación de 99 sobre 100.

Récord de 99% en Metacritic para Rockstar Games

El hito se materializó el miércoles 18 de noviembre de 2026. Esta fecha marcó la jornada en la que se levantó el embargo global de análisis. Coincidió exactamente con la llegada oficial del videojuego al mercado. La prensa especializada catalogó el producto como una obra maestra del diseño de mundos abiertos. Muchos expertos lo definen como el videojuego más impresionante ejecutado hasta la fecha. Mientras tanto, millones de jugadores comienzan a explorar sus primeras horas en línea.

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Cálculo del puntaje ponderado en la plataforma

La marca de 99 representa un promedio calculado por el equipo editorial de Metacritic. El sistema evalúa el nivel de detalle de cada análisis publicado. Otorga mayor peso a los medios de prestigio y su trayectoria. La media no es aritmética simple, sino ponderada por calidad. Antes del estreno, las estimaciones internas proyectaban un 96%. El resultado definitivo superó esa cifra con holgura. Alcanzar el 99% con 141 críticas supone un consenso casi unánime. Es un fenómeno estadísticamente excepcional para una superproducción de escala masiva.

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Superación del liderazgo de Nintendo de 1998

La irrupción de Grand Theft Auto VI altera un liderazgo histórico. Hasta esta fecha, el trono pertenecía al clásico de 1998 The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Esta obra de Nintendo había vuelto al centro mediático por su remasterización reciente. El relevo responde a 13 años de desarrollo desde Grand Theft Auto V. La prensa coincide en que la escala urbana y la densidad de simulación redefinen el estándar. La franquicia de Nintendo mantenía la barrera simbólica durante casi tres décadas.

Nuevo estándar para la industria del entretenimiento

El debut histórico marca un punto de inflexión comercial y creativo. Rockstar Games concentra la atención simultánea de la crítica global. La audiencia aguardó más de una década por esta secuela. La producción eleva el listón de calidad exigido a grandes estudios. Las reacciones de usuarios se multiplican en tiempo real. La temporada de premiaciones de fin de año está en marcha. El desempeño confirma el peso cultural de los videojuegos como motor de impacto en el entretenimiento global.