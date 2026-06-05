Granada: Roca Rey y Juan Ortega brillan en la corrida del viernes de feria con toros de Núñez del Cuvillo

El festejo, con lleno en la Monumental de Frascuelo, dejó faenas de gran mérito del peruano y del sevillano, mientras que Manzanares no logró conectar con el público. Los toros de Núñez del Cuvillo tuvieron un comportamiento desigual.

La Feria del Corpus de Granada vivió una nueva edición de su corrida más esperada, la del tradicional viernes de feria, con un cartel de lujo conformado por José María Manzanares , Roca Rey y Juan Ortega , y toros de la ganadería Núñez del Cuvillo.

El coso de la Monumental de Frascuelo registró un lleno casi completo, con algo más de medio tercio de entradas vendidas, lo que demuestra el enorme interés que despierta esta fecha. Se lidiaron seis ejemplares de Núñez del Cuvillo, bien presentados y de juego desigual. El primer toro, de escasa transmisión, complicó el papel de Manzanares, quien optó por una muerte rápida, lo que generó un malestar inicial en el público.

Sin embargo, el cuarto toro, de mejor condición aunque sin fuerza, permitió al diestro alicantino mostrar su calidad en una faena de buen gusto y profundidad, que intentó rematar con una estocada recibiendo que falló, lo que mermó sus opciones de trofeo. El segundo y el quinto toro fueron los más destacados del encierro, permitiendo el lucimiento de los alternativos.

Juan Ortega, en su segundo toro, el quinto de la tarde, firmó una obra de gran nivel, con un toreo de capote exquisito y una faena de muleta basada en la pureza, la hondura y el sentimiento. A pesar de sufrir un pinchazo previo, ejecutó una gran estocada. La oreja concedida, con petición de una segunda, resultó insuficiente para el valor de su trasteo, en lo que pareció una decisión cicatera del palco.

Roca Rey, por su parte, demostró una vez más por qué es considerado una figura del toreo actual. Desde el recibo al tercer toro, mostró su absoluto dominio, con quites de gran riesgo y calidad. Con el sexto, un toro codicioso y repetidor, desplegó toda su tauromaquia, basada en la firmeza, la quietud y el temple, ligando series de gran profundidad en terrenos de máximo compromiso.

Su labor, de altísimo voltaje, puso boca abajo la plaza y mereció un premio mayor que la solitaria oreja que se le concedió. La tarde, sin alcanzar la categoría de histórico, dejó momentos de gran belleza y emoción que perdurarán en la memoria de los aficionados, especialmente por las actuaciones de Ortega y Roca Rey. Manzanares, a pesar de no tener una tarde redonda, aportó destellos de su clase con el capote y con el cuarto.

En resumen, un festejo vibrante y desigual que, como tantas veces, demostró la imprevisibilidad del toreo y la capacidad de entrega de las figuras





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