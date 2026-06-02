Granada celebra el Corpus Christi con procesiones, flamenco y la emblemática Tarasca

La ciudad de la Alhambra vive su fiesta mayor con casetas, música y dos procesiones únicas: La Tarasca y el Santísimo Corpus Christi, que llenan de color y tradición las calles del centro histórico.

Granada se viste de gala para celebrar su fiesta mayor, el Corpus Christi , una tradición que combina devoción religiosa, cultura popular y alegría. Durante varios días, la ciudad se llena de casetas, flamenco, música y dos procesiones emblemáticas: La Tarasca y la Procesión del Santísimo Corpus Christi .

Este evento, que tiene lugar en junio, transforma las calles en un escenario de color y fervor, atrayendo tanto a locales como a turistas. La celebración comienza con la instalación de casetas en plazas y calles principales, donde se puede disfrutar de gastronomía típica, baile y espectáculos.

El ambiente festivo se intensifica con la presencia de la Tarasca, una figura mitológica que representa el triunfo del bien sobre el mal, y que desfila acompañada de gigantes y cabezudos, creando un espectáculo único para todas las edades. La Tarasca es uno de los elementos más singulares del Corpus granadino. Se trata de un maniquí vestido con ropas que supuestamente marcan tendencia de moda, montado sobre una estructura que simboliza la lucha entre lo bello y lo horrible.

Detrás de ella, desfilan enormes figuras de cartón piedra, como gigantes y cabezudos, que animan el recorrido con sus movimientos y colores. La procesión del Santísimo Corpus Christi, por su parte, es el acto central de la festividad.

Sale de la Catedral de Granada y recorre las calles principales del centro histórico, como la Plaza del Carmen, Reyes Católicos, Gran Vía, Cárcel Baja, San Jerónimo, Plaza de la Romanilla, Plaza de la Trinidad, Mesones y de vuelta a la Plaza del Carmen. La comitiva está formada por autoridades civiles y religiosas, representantes de hermandades y cofradías, mujeres con mantilla y niños vestidos de gala, creando una estampa solemne y emotiva.

El Día del Corpus es especial no solo por las procesiones, sino también por la decoración de las calles. Se colocan toldos para proteger del sol, y las aceras se cubren con alfombras hechas de hierba fresca, romero y otras plantas aromáticas traídas de la Vega de Granada, llenando el aire de un perfume único.

Además, al cortejo se une la Tarasca del día anterior, junto con grupos de baile que interpretan la popular danza flamenca conocida como 'la reja'. La música de zarzuela y flamenco ameniza el recorrido, mientras el jurado visita las casetas para valorar su originalidad y belleza. Es una fiesta que combina lo sagrado y lo profano, donde la tradición se renueva cada año, manteniendo viva la esencia de Granada.

Sin duda, el Corpus Christi es una experiencia inolvidable que refleja la riqueza cultural y la devoción de esta ciudad andaluza





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corpus Christi Granada Tarasca Procesión Flamenco

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Una investigación halla fósiles de aves que evidencian el pasado húmedo del hoy semidesértico Geoparque de GranadaLo que ahora es una de las zonas más áridas del sur de la península, hace millones de años era un vergel que daba vida a una diversidad de fauna de la que vamos conociendo más gracias a los trabajos paleontológicos que se realizan sobre el terreno

Read more »

Festivos en junio de 2026 en España: fechas importantes y celebracionesJunio llega con días más largos y varias fechas marcadas en el calendario, especialmente el Corpus Christi, San Juan y el inicio oficial del verano.

Read more »

Festivo de Corpus Christi en Castilla‑La Mancha provoca pérdida de puente anticipado y ausencia de Otro día festivoEl jueves 4 de junio es festivo en toda Castilla‑La Mancha por la celebración del Corpus Christi, permitiendo a algunos ciudadanos planear un puente antes del verano. Sin embargo, al no haber otro día festivo en mayo el resto de la comunidad entrará en la contrapartida del día 6 de diciembre, Día de la Constitución. Este cambio genera inconvenientes para quienes esperaban disfrutar de un descanso completo durante la temporada de vacaciones.

Read more »

Dónde es festivo en España el 4 de junioCastilla-La Mancha será la única comunidad autónoma con festivo oficial, aunque varias ciudades mantendrán la celebración del Corpus Christi como fiesta local

Read more »