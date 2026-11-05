Gran Wyoming abandona Quéaparentemente tras 20 años en La Sexta

José Miguel Monzón deja Quéaparentemente en marzo de 2026. Gonzo asume la conducción en solitario para la nueva temporada de La Sexta.

La cadena La Sexta ha confirmado oficialmente la salida definitiva de José Miguel Monzón, conocido bajo su pseudónimo Gran Wyoming, del programa Quéaparentemente. Esta decisión marca el fin de una era histórica para la televisión española, ya que el presentador llevaba vinculado al espacio desde sus inicios en marzo de 2006.

Monzón abandona el programa coincidiendo con el cumplimiento del vigésimo aniversario del formato. Su salida se hará efectiva en marzo de 2026, exactamente dos décadas después de la primera emisión. Este momento concreto no es casual, dado que en una entrevista previa la productora Thais Villas le instó a dejar el programa en esa cifra redonda.

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Razón de la fecha exacta de retirada

La elección del mes de marzo de 2026 para la marcha definitiva se debe principalmente al hito del twentieth aniversario. En una entrevista realizada en septiembre de 2025, Thais Villas declaró explícitamente que no quería que Monzón se jubilara antes de que el programa alcanzara ese número. Ella argumentó en la conversación: 'Tienes que dejarlo como mínimo a los 20. ¿Qué número de mierda es el 19?'.

Monzón ha cumplido los 20 años en antena, lo que sugiere que estaba esperando esta cifra para realizar su despedida oficial. La coincidencia temporal entre el aniversario y la salida refuerza la idea de que el presentador buscaba un cierre simbólico en esa temporada específica. Este detalle confirma que la planificación de la salida ha sido un asunto tratado internamente durante meses.

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El relevo y la trayectoria de Gonzo

El espacio en el que entró en octubre de 2019, en la temporada 13, para recoger el testigo de Monzón en diferentes segmentos es el espacio de Javier González. Este último, apodado Gonzo, ha trabajado codo a codo con el presentador principal durante los últimos años. La 20.ª temporada ha sido la última en la que aparece Gonzo compartiendo plató con Monzón.

Gonzo acabará por conducir el formato en solitario una vez que Gran Wyoming deje el programa. Esta transición de poder no es improvisada, ya que la presencia de Gonzo en el equipo se ha ido consolidando progresivamente. La cadena ha decidido que sea él quien asuma la responsabilidad total de la conducción tras la partida de su compañero.

Antecedentes de la retirada

Precisamente, fue en una entrevista en septiembre de 2025 donde el Gran Wyoming habló de su retirada y de los intentos anteriores de abandonar el programa. Monzón reveló que 'justo antes de la pandemia lo había dejado' y que 'se lo dejó'. Sin embargo, tras tener una comida con los jefes de la cadena, quienes le ofrecieron el oro y el moro para que continuara, él dijo que no y se acabó.

La situación cambió de chip con el inicio de la pandemia mundial. Monzón recordó que entonces se preguntó: '¿Cómo me voy a ir ahora?'. Comenzó a hacer deporte durante ese periodo y se convirtió en otra persona, lo que llevó a que la oferta que le hicieron desaparecer. Este contexto explica por qué prolongó su permanencia más allá de sus intenciones iniciales.

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Impacto en la programación de La Sexta

La salida de Monzón representa un cambio estructural importante para La Sexta. La cadena, a la que lleva vinculado desde entonces hasta la actualidad, pierde su cara más emblemática. La decisión de Gonzo como sustituto no es casualidad y responde a la trayectoria interna del presentador.

Los espectadores y la industria mediática observarán de cerca la adaptación del programa bajo la nueva dirección de Gonzo. La pregunta clave para la audiencia es cómo evolucionará el formato sin la presencia de Monzón. El éxito de esta nueva etapa dependerá de la capacidad de Gonzo para mantener la esencia del espacio y atraer a un público fiel.