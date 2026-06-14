Gran Premio de España de Fórmula 1: la nueva estrella italiana lidera la batalla contra Hamilton

El Gran Premio de España en Montmeló presenta una pista de protagonismo para la joven promesa italiana que lidera la clasificación general y busca su sexta victoria consecutiva, mientras Lewis Hamilton y otros contendientes intentan cerrar la brecha. La carrera promete emoción y cambios estratégicos que influirán en el campeonato mundial.

Sigue minuto a minuto la carrera del Gran Premio de España de Formula 1 , que arranca a las 15:00 en el Circuit de Barcelona Catalunya en Montmeló.

La octava ronda del campeonato llega a Montmeló en un momento de euforia para la nueva estrella italiana que ha comenzado la temporada con un desempeño de ensueño. Tras un inicio soñado, el joven piloto ha conseguido una racha imparable y lidera la clasificación general del Mundial con claridad.

En los últimos cinco Grandes Premios ha conseguido victorias consecutivas en China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco, lo que lo sitúa en el mismo selecto grupo de pilotos que en su momento lograron hazañas similares, entre los que se encuentran nombres como Nico Rosberg, Max Verstappen y Sebastian Vettel. Si bien la cifra de victorias consecutivas parece inalcanzable, el principal obstáculo puede venir de su propio compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton, que se encuentra a escasos segundos del líder en la clasificación y partirá desde la segunda posición en la parrilla.

A pesar de la aparente ventaja de zona, la sensación del coche desde su llegada a Maranello en 2025 ha sido irregular; el piloto aún no ha logrado alzarse con la victoria en un Gran Premio, aunque la escudería sigue mejorando siguiendo las recomendaciones del veterano inglés. Hamilton declaró recientemente que se siente más cerca que nunca de una posible victoria, una frase que ha alimentado las expectativas de los aficionados.

Por otro lado, Charles Leclerc no tuvo la misma suerte el sábado pasado. Un accidente durante la sesión de clasificación lo obligó a iniciar la carrera desde la décima posición, a pesar de los avances realizados en las últimas semanas de desarrollo del monoplaza. El equipo que lleva el nombre de un fruto tropical mostró, desde mayo, signos de mejora que pretenden acercarlo al nivel de los Mercedes, aunque todavía le falta cerrar la brecha.

En la parrilla, el piloto italiano se alineará en la segunda fila junto a Antonelli, justo detrás de Russell y Hamilton, mientras que su compañero de equipo Fernando Alonso se encuentra muy lejos de cumplir los objetivos planteados al inicio del campeonato. Alonso acabó la clasificación en la última posición de la parrilla, más de tres segundos por detrás del tiempo de Russell, y el equipo anunció que tendrá que iniciar desde el pit lane debido a la sustitución del motor eléctrico y la unidad de energía.

El bicampeón mundial comentó que probablemente esta será su última carrera en Barcelona, recordando que la Fórmula 1 no volverá a Montmeló hasta 2028, ya que el calendario oficial alternará el circuito cada dos años. En paralelo, otro piloto español llega a Barcelona con la clara intención de sumar puntos, tras haber abandonado el Gran Premio de Mónaco antes de la meta, lo que le costó una valiosa cantidad de puntos para él y para la escudería.

El piloto madrileño ha disipado cualquier duda sobre su futuro, firmando un compromiso con el equipo Williams, que está inmerso en un proceso de reconstrucción. En la sesión de clasificación el español mostró mejoría y finalizó en la posición dieciséis, superando a su compañero Alex Albon, quien no logró superar el corte y quedará fuera de la parrilla.

La carrera promete emociones intensas, con la lucha por la victoria entre la nueva estrella italiana y el experimentado Hamilton, mientras que los demás equipos intentarán aprovechar cualquier oportunidad para escalar posiciones y acercarse al podio. Los aficionados podrán seguir la acción en directo y vivenciar cada giro, adelantamiento y estrategia que definirá el destino del Gran Premio de España y, por ende, el desarrollo del campeonato mundial de Fórmula 1





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