Gran despliegue policial rodea la Casa Blanca tras escuchar disparos cerca de la sede del presidente

Un artículo informativo que describe un gran despliegue policial alrededor de la Casa Blanca en medio de disparos, donde el presidente Donald Trump se encontraba en el momento del incidente.

Un gran despliegue policial rodea la Casa Blanca tras escucharse disparos Durante aproximadamente media hora, investigadores y oficiales del FBI y del Departamento de Seguridad y Servicios Internos ( DHS ) apuntaban a un lugar cercano a la Casa Blanca .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba en la Casa Blanca en el momento en que se escucharon los disparos. La policía bloqueó el acceso a la Casa Blanca y el personal militar de la Guardia Nacional impidió a un periodista de la AFP de ingresar en la zona restringida





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