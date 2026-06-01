GPF Partners compra el 95% de Beedigital, la antigua Páginas Amarillas, por unos 100 millones de euros

El fondo de capital riesgo español GPF Partners adquiere la mayoría del capital de Beedigital, valorada en 100 millones de euros, en una operación que marca la salida de sus anteriores accionistas y la continuidad del equipo directivo al frente de la compañía, que impulsa su transformación tecnológica con inteligencia artificial.

El fondo español de capital riesgo GPF Partners ha adquirido el 95% de Beedigital , la antigua Páginas Amarillas , en una operación que valora la empresa en cerca de 100 millones de euros de enterprise value (EV).

El consejero delegado, Alejandro Martínez Peón, y el equipo directivo mantendrán el 5% restante del capital y continuarán liderando la compañía en esta nueva etapa. Esta transacción supone la salida de los anteriores accionistas, Metric Capital Partners y Evolvere Capital, quienes acompañaron el proceso de transformación de Beedigital desde 2017. La empresa, que presta servicio a 65.000 clientes de suscripción recurrente en España y Latinoamérica, ofrece soluciones de marketing digital, presencia online, comercio electrónico, gestión de clientes y productividad.

La inversión de GPF Partners coincide con un momento de importante transformación operativa para Beedigital, centrada en la automatización y el despliegue de una nueva plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial. Según Martínez Peón, esta asociación permitirá acelerar la visión de la compañía de simplificar radicalmente la gestión de la presencia digital y la captación de clientes para las pequeñas y medianas empresas.

En la operación, GPF Partners contó con el asesoramiento de Uría Menéndez y EY, mientras que Mediobanca y Cuatrecasas intermedian para los vendedores. GPF Partners tiene en su portafolio empresas reconocidas como A&G Banco, JHK T-Shirt, Grupo La Flauta, NOX, Grupo Pachá, Palacios Alimentación o la Rafa Nadal Academy, y ya ha desinvertido en compañías como Aurgi, Gestair o Imedexa





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