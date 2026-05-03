Gordo de la Primitiva: 6,4 Millones de Euros para un Afortunado Ganador

El sorteo del Gordo de la Primitiva celebrado el 3 de mayo de 2026 ha otorgado un premio de 6,4 millones de euros. Descubre la combinación ganadora, cómo y cuándo cobrar el premio, y la fiscalidad aplicable.

El pasado domingo, 3 de mayo de 2026, la Lotería Nacional española celebró un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, generando una gran expectación entre los participantes.

El premio mayor de este sorteo alcanzó la considerable cifra de 6,4 millones de euros, convirtiéndose en un evento noticioso de gran interés para los aficionados a los juegos de azar y para aquellos que sueñan con un golpe de suerte. La combinación ganadora, que ha hecho soñar a miles de personas, estuvo compuesta por los números 6, 30, 39, 49 y 50, complementados con el número clave o reintegro, el 2.

Este resultado ha desatado la euforia en aquellos afortunados que acertaron la combinación completa, abriendo un abanico de posibilidades y proyectos de futuro. La Primitiva, uno de los juegos de azar más populares en España, continúa ofreciendo la oportunidad de ganar grandes premios, y este sorteo ha demostrado una vez más su atractivo y capacidad para generar ilusión. La transparencia del sorteo, supervisado por las autoridades competentes, garantiza la integridad del proceso y la confianza de los jugadores.

El impacto económico de este premio es significativo, no solo para el ganador o ganadores, sino también para la comunidad local, ya que es probable que una parte del premio se invierta en bienes y servicios locales, impulsando la economía. La Loterías y Apuestas del Estado, entidad responsable de la organización de este sorteo, ha reafirmado su compromiso con el juego responsable y la prevención de la ludopatía, ofreciendo recursos y herramientas para aquellos que puedan necesitar ayuda.

La Primitiva, con su larga historia y tradición, sigue siendo un símbolo de esperanza y oportunidad para muchos españoles. El premio de 6,4 millones de euros se corresponde con la Primera Categoría, es decir, acertar los cinco números principales más el número clave o reintegro. Este es el premio máximo posible que se podía obtener en el sorteo de este domingo. Para aquellos que hayan resultado ganadores, es importante conocer los plazos y procedimientos para cobrar el premio.

La buena noticia es que se puede reclamar el premio desde el día siguiente al sorteo, lo que permite a los afortunados acceder a sus ganancias de forma rápida y sencilla. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que existe un plazo de tres meses para realizar el cobro. Pasado este plazo, el premio caducaría y se perdería la oportunidad de disfrutar de él. La forma de cobrar el premio varía en función de su importe.

Si el premio es de hasta 2.000 euros, se puede reclamar en cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Esta opción es la más cómoda y accesible para los premios de menor cuantía.

En cambio, si el premio supera los 2.000 euros, es necesario acudir a una entidad bancaria colaboradora. En estas entidades, además de realizar el pago del premio, se aplicará la retención correspondiente, de acuerdo con la normativa fiscal vigente. Es importante recordar que la retención solo se aplica a la parte del premio que excede los 40.000 euros, lo que significa que los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos.

La Loterías y Apuestas del Estado ofrece información detallada sobre los procedimientos de cobro y las entidades bancarias colaboradoras en su página web y en sus oficinas de atención al cliente. En lo que respecta a la fiscalidad de los premios de la Primitiva, es crucial comprender cómo funciona el sistema de retenciones y obligaciones tributarias. Como se ha mencionado anteriormente, Hacienda solo se queda con una parte de los premios que superan los 40.000 euros.

La cantidad exenta de impuestos es de 40.000 euros, lo que significa que si el premio es igual o inferior a esta cifra, se cobra íntegro, sin retención ni obligación de declararlo en la declaración de la renta (IRPF). Cuando el premio es mayor de 40.000 euros, se aplica un gravamen fijo del 20% solo sobre la cantidad que excede de los 40.000 euros.

La retención se practica automáticamente al cobrar el premio en el banco, lo que simplifica el proceso para el ganador. Por ejemplo, si el premio es de 100.000 euros, solo se tributa por 60.000 euros (100.000 - 40.000), y Hacienda se queda con 12.000 euros (20% de 60.000).

Es importante destacar que esta retención es a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y el ganador deberá declarar el premio en su declaración anual de la renta. La Loterías y Apuestas del Estado proporciona a los ganadores un certificado de ingresos que facilita la declaración del premio en el IRPF. La correcta gestión de la fiscalidad de los premios es fundamental para evitar problemas con la administración tributaria y cumplir con las obligaciones legales.

Se recomienda consultar con un asesor fiscal para obtener información personalizada y asegurarse de cumplir con todas las normativas aplicables





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