Google recauda 80.000 millones de dólares en una ronda que refleja la voracidad de capital de la IA

La emisión de acciones de Google, la mayor en su historia, muestra cómo la inteligencia artificial ha disparado las necesidades de inversión de las grandes tecnológicas, transformando los mercados financieros y la economía global.

Google ha anunciado una ronda de financiación de 80.000 millones de dólares que, más allá de la cifra astronómica, refleja cómo la inteligencia artificial ha distorsionado la escala financiera en Silicon Valley .

La operación, realizada mediante la emisión de nuevas acciones, representa menos del 2% de su capitalización bursátil de 4,5 billones de dólares, pero en el contexto global equivale a casi el 10% de todas las ventas de acciones en el mundo durante el año pasado, según Dealogic. Este movimiento marca un hito histórico: Google no captaba capital externo desde 2005, y desde su salida a Bolsa en 2004 siempre había generado más efectivo del que podía gastar.

Sin embargo, los planes de inversión en infraestructura de IA han crecido de forma exponencial, pasando de 25.000 millones de dólares en gasto de capital hace cinco años a una previsión de 250.000 millones para 2027, mientras que el flujo de caja operativo apenas subirá de 92.000 a 260.000 millones en el mismo período. Esta brecha obliga a Google y a otras empresas tecnológicas, como Meta, a buscar financiación externa para no sobrecargar sus balances.

La nueva emisión de acciones se suma a los 100.000 millones de dólares en bonos que Google ya tiene pendientes, de los cuales 89.000 millones se colocaron en los últimos dos años. Aun así, la deuda total sigue siendo inferior a su reserva de efectivo de 127.000 millones, lo que mantiene su balance relativamente saneado en comparación con una empresa industrial tradicional.

Además, Google cuenta con un negocio publicitario que genera más de 200.000 millones de dólares anuales en ingresos, un colchón del que carecen startups como OpenAI o Anthropic, que dependen casi por completo de la IA. A pesar de estas ventajas, la decisión de salir al mercado refleja la magnitud de las inversiones necesarias para liderar la carrera de la inteligencia artificial, donde los costos de servidores, chips y energía eléctrica se han disparado.

El impacto de esta dinámica trasciende a Silicon Valley. La creciente absorción de capital por parte de las grandes tecnológicas está reconfigurando los mercados financieros globales, al inundar las carteras de inversión con una oferta masiva de acciones y bonos tecnológicos.

Además, la demanda de recursos reales, como la mano de obra en construcción de centros de datos, chips semiconductores y electricidad, compite directamente con otros sectores económicos y con los hogares. Lo que antes era una cuestión interna de las empresas ahora afecta a toda la economía.

La ronda de Google es un ejemplo de cómo la IA ha hecho que las grandes cifras pierdan su significado tradicional, y cómo la voracidad de capital del sector tecnológico se ha convertido en un tema de interés público





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