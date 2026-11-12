Google lanza gafas inteligentes con IA el 10 de diciembre frente a dudas de privacidad

Google y sus socios comercializan gafas con Gemini el 10 de diciembre, buscando diferenciar su oferta de la controversia por privacidad de Meta tras preocupaciones sobre grabaciones.

Google, en colaboración con Samsung, Warby Parker y Gentle Monster, oficializó el lanzamiento comercial de sus nuevas gafas inteligentes con inteligencia artificial para el 10 de diciembre. Esta entrada al mercado de dispositivos de realidad mixta y asistencia personal busca capitalizar la creciente demanda de tecnología vestible, situándose en un momento crítico donde la aceptación pública depende directamente de la gestión efectiva de la privacidad de los usuarios.

Características técnicas y alianzas estratégicas

Los dispositivos desarrollados por Google y Samsung integran cámaras y micrófonos avanzados diseñados específicamente para facilitar la interacción directa con el agente de inteligencia artificial Gemini. Esta funcionalidad permite a los usuarios solicitar información, como recetas de cócteles sin alcohol basadas en ingredientes visibles, sin necesidad de extraer un teléfono móvil de sus bolsillos. La colaboración incluye dos líneas de diseño exclusivo: los modelos de Warby Parker cuentan con un precio inicial de 395 dólares, mientras que las versiones de Gentle Monster se ofrecen a un precio de 449 dólares. Shahram Izadi, director del desarrollo de productos y estrategia de dispositivos en Google, destacó que la capacidad de percibir el entorno en tiempo real representa el uso más atractivo de esta tecnología.

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Medidas de seguridad frente a la competencia de Meta

El lanzamiento de Google responde directamente a la controversia generada por las gafas Ray-Ban Meta, cuyos dispositivos han sido prohibidos en ciudades como Nueva York y Londres debido a la capacidad de grabar a personas de manera discreta. Google asegura que sus gafas incorporan protecciones adicionales, como una luz indicadora resistente a manipulaciones que avisa cuando se está grabando. Además, el sistema está diseñado para ocultar los rostros de las personas cercanas cuando la cámara se utiliza exclusivamente para interactuar con Gemini, antes de enviar las imágenes al sistema de inteligencia artificial. Sin embargo, esta protección de anonimato facial solo opera durante las consultas con el asistente de IA y no se activa cuando el usuario graba videos o toma fotografías para guardarlas manualmente en la galería del dispositivo.

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Posiciones de la industria y expertos en privacidad

Juston Payne, director senior de gestión de productos de Google, declaró a CNN que la empresa está investigando nuevas funciones de privacidad, incluyendo mecanismos adicionales para alertar a las personas cercanas sobre el uso de las gafas. Benjamin Chan, analista de ABI Research, señaló que muchos consumidores mantienen un alto nivel de desconfianza hacia estos dispositivos debido a los riesgos inherentes de privacidad. Aunque Google intenta mitigar estas preocupaciones mediante software, el problema central persiste: la incomodidad generalizada de las personas que se sienten grabadas sin consentimiento, incluso cuando una luz lo indica claramente. Estas preocupaciones podrían representar un obstáculo significativo para las ambiciones de Google y Meta en el sector de la inteligencia artificial vestible.

Datos de mercado y crecimiento sectorial

A pesar de los escepticismos, el mercado de las gafas inteligentes muestra un crecimiento robusto. Según datos de la firma International Data Corporation (IDC), los envíos aumentaron un 54% interanual en el segundo trimestre de 2026, un ritmo considerablemente más rápido que el de otros dispositivos tecnológicos portátiles como los auriculares inalámbricos. EssilorLuxottica, gigante de la industria óptica que colabora con Meta, informó a principios de año que vendió 7 millones de pares de gafas con inteligencia artificial en 2025. Este crecimiento sostenido sugiere que, aunque la privacidad sigue siendo un desafío ético y legal, la adopción masiva de esta tecnología avanzada continúa avanzando con fuerza en el mercado global.