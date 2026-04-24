Google invierte miles de millones en Anthropic para impulsar la inteligencia artificial

Google realiza una inversión significativa en Anthropic, una empresa líder en inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer su colaboración y acelerar el desarrollo de modelos de lenguaje avanzados. La operación incluye una inversión inicial de 10.000 millones de dólares y una inversión adicional de hasta 30.000 millones de dólares, basada en el cumplimiento de objetivos de rendimiento.

Google intensifica su apuesta por la inteligencia artificial con una inversión masiva en Anthropic , una de las empresas líderes en el desarrollo de modelos de lenguaje avanzados.

La operación, que representa una inyección de capital significativa, se estructura en dos fases: una inversión inicial de 10.000 millones de dólares basada en la valoración actual de Anthropic, y una inversión adicional de hasta 30.000 millones de dólares sujeta al cumplimiento de objetivos específicos de rendimiento y crecimiento. Esta estrategia subraya la importancia que Google otorga a la colaboración a largo plazo con Anthropic, consolidando una relación que ya se remonta a varios años como socio estratégico e inversor minoritario.

La ampliación de esta colaboración no solo implica un apoyo financiero sustancial, sino también un compromiso con la infraestructura tecnológica y los servicios en la nube de Google, lo que permitirá a Anthropic escalar sus operaciones y satisfacer la creciente demanda de sus productos. La inversión se basa en una valoración actual de Anthropic de aproximadamente 350.000 millones de dólares, lo que la posiciona como una de las empresas privadas más valiosas en el sector de la inteligencia artificial.

Google ya ha invertido alrededor de 3.000 millones de dólares en Anthropic hasta la fecha, y esta nueva inyección de capital eleva su compromiso total con la compañía a niveles sin precedentes. La estrategia de Google se alinea con la creciente competencia en el mercado de la IA, donde empresas como OpenAI están liderando la innovación en modelos de lenguaje y aplicaciones basadas en inteligencia artificial.

Anthropic, por su parte, ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos meses, impulsado por el éxito de su herramienta estrella, Claude Code, que ha permitido a la compañía alcanzar una tasa de ingresos anual de 30.000 millones de dólares, un aumento significativo con respecto a los cerca de 9.000 millones registrados a finales del año pasado. Este crecimiento demuestra el potencial de Anthropic para convertirse en un actor clave en el futuro de la inteligencia artificial.

La compañía ha asegurado compromisos de financiación por hasta 65.000 millones de dólares en las últimas semanas, provenientes de diversos inversores y acuerdos de infraestructura, lo que le permitirá ampliar su capacidad de computación y fortalecer su posición competitiva. El acuerdo incluye el acceso a los chips TPU (Tensor Processing Units) de Google, diseñados específicamente para acelerar las cargas de trabajo de aprendizaje automático, así como a los servicios de Google Cloud, que proporcionan una infraestructura escalable y confiable para el desarrollo y despliegue de modelos de IA.

Además, Anthropic se compromete a desplegar hasta cinco gigavatios de capacidad de computación a partir de 2027, con la posibilidad de aumentar esta capacidad en el futuro según las necesidades del mercado. Esta inversión en infraestructura es crucial para garantizar que Anthropic pueda seguir innovando y ofreciendo soluciones de IA de vanguardia a sus clientes.

La colaboración entre Google y Anthropic no solo beneficia a ambas compañías, sino que también impulsa el desarrollo del ecosistema de la inteligencia artificial en su conjunto. Al combinar la experiencia de Google en infraestructura y computación en la nube con la innovación de Anthropic en modelos de lenguaje, se crea una sinergia que puede acelerar el progreso en áreas como el procesamiento del lenguaje natural, la generación de contenido y la automatización de tareas.

En un contexto de rápida evolución tecnológica, la inversión de Google en Anthropic representa una apuesta estratégica por el futuro de la inteligencia artificial y su potencial para transformar diversos sectores de la economía





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