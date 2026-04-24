Google invierte miles de millones en Anthropic para impulsar la inteligencia artificial

Google realiza una inversión significativa en Anthropic, una empresa líder en inteligencia artificial, con un compromiso inicial de 10.000 millones de dólares y la posibilidad de una inversión adicional de 30.000 millones. Esta colaboración estratégica fortalecerá la infraestructura tecnológica de Anthropic y su capacidad para competir en el mercado de la IA.

Google intensifica su apuesta por la inteligencia artificial con una inversión masiva en Anthropic , una de las empresas líderes en el desarrollo de modelos de lenguaje avanzados.

La operación, que se materializa en una inyección inicial de 10.000 millones de dólares, se suma a una posible inversión adicional de 30.000 millones de dólares, sujeta al cumplimiento de objetivos predefinidos. Esta nueva ronda de financiación consolida la relación estratégica entre Google y Anthropic, que ya cuenta con varios años de colaboración, donde Google actúa como socio e inversor minoritario.

La inversión no solo representa un respaldo financiero significativo, sino también un compromiso a largo plazo con el futuro de la IA y el desarrollo de tecnologías de vanguardia. La valoración actual de Anthropic, que aún no es una empresa que cotice en bolsa, se sitúa en torno a los 350.000 millones de dólares, lo que la convierte en una de las startups de IA más valiosas del mundo.

Google ya había invertido previamente alrededor de 3.000 millones de dólares en Anthropic, demostrando su confianza en el potencial de la compañía y su visión para el futuro de la inteligencia artificial. La colaboración entre Google y Anthropic se extiende más allá de la simple inversión de capital. Incluye el acceso de Anthropic a la infraestructura de computación de Google, específicamente a sus chips TPU (Tensor Processing Units), diseñados para acelerar las cargas de trabajo de aprendizaje automático.

Además, Anthropic se beneficiará de los servicios de Google Cloud, que le proporcionarán la escalabilidad y la fiabilidad necesarias para soportar el crecimiento de su actividad. Un aspecto crucial de este acuerdo es el compromiso de Google de desplegar hasta cinco gigavatios de capacidad de computación para Anthropic a partir de 2027, con la flexibilidad de aumentar esta capacidad en el futuro según las necesidades de la empresa.

Este acceso a una infraestructura de computación de vanguardia es fundamental para que Anthropic pueda seguir desarrollando y mejorando sus modelos de lenguaje, así como para satisfacer la creciente demanda de sus servicios. La capacidad de computación es un factor limitante clave en el desarrollo de la IA, y esta inversión de Google permitirá a Anthropic superar este obstáculo y mantener su posición de liderazgo en el sector.

La empresa ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos meses, impulsado por el éxito de su herramienta estrella, Claude Code, y ha logrado alcanzar una tasa de ingresos anual de 30.000 millones de dólares, un aumento significativo con respecto a los cerca de 9.000 millones registrados a finales del año pasado. Anthropic se encuentra en un momento de expansión y fortalecimiento de su infraestructura tecnológica, en un contexto de intensa competencia en el sector de la inteligencia artificial.

La compañía ha asegurado compromisos de financiación por hasta 65.000 millones de dólares en las últimas semanas, provenientes de diversos inversores y acuerdos de infraestructura, lo que demuestra la confianza del mercado en su potencial. Esta financiación adicional permitirá a Anthropic ampliar su capacidad de computación, mejorar sus modelos de lenguaje y desarrollar nuevas aplicaciones de IA.

La empresa se enfrenta a la competencia de gigantes como OpenAI, creadora de ChatGPT, y busca diferenciarse a través de su enfoque en la seguridad y la ética de la IA. Anthropic ha desarrollado modelos de lenguaje que están diseñados para ser más transparentes, explicables y controlables, lo que reduce el riesgo de sesgos y comportamientos no deseados.

La inversión de Google no solo impulsará el crecimiento de Anthropic, sino que también contribuirá al desarrollo de una IA más responsable y beneficiosa para la sociedad. La colaboración entre ambas compañías representa un paso importante hacia la creación de un futuro en el que la inteligencia artificial se utilice para resolver algunos de los desafíos más importantes del mundo, desde el cambio climático hasta la atención médica.

La apuesta de Google por Anthropic es una señal clara de que la inteligencia artificial seguirá siendo una de las áreas de inversión más importantes en los próximos años





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