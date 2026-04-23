GoodNews Refuerza su Consejo con el Exdirectivo de Danone y Oatly, Daniel Ordoñez

La cadena de café y prensa GoodNews incorpora a Daniel Ordoñez, exdirectivo de Danone y actual director de operaciones de Oatly, como vocal independiente en su consejo de administración, fortaleciendo su estructura de gobierno y su alianza estratégica con Oatly.

GoodNews, la popular cadena con sede en Barcelona especializada en la venta de café de calidad y prensa actual, ha anunciado un importante refuerzo en su estructura de gobierno corporativo.

La compañía ha incorporado a Daniel Ordoñez, un experimentado ejecutivo con una trayectoria destacada en el sector de la alimentación y bebidas, como vocal en su consejo de administración. Ordoñez, de nacionalidad argentina, aporta una valiosa perspectiva y conocimientos estratégicos al equipo directivo de GoodNews. Su nombramiento se produce en un momento clave para la empresa, que continúa expandiéndose y consolidando su presencia en el mercado europeo. La trayectoria profesional de Daniel Ordoñez es particularmente relevante para GoodNews.

Antes de unirse a la cadena, Ordoñez ocupó un puesto de liderazgo en Danone, donde dirigió la filial española de la multinacional francesa hasta el año 2022. Durante su gestión en Danone, Ordoñez demostró su capacidad para impulsar el crecimiento y la innovación en un entorno competitivo. Tras su salida de Danone, el ejecutivo se incorporó a Oatly, la marca sueca de bebidas de avena que ha revolucionado el mercado de alternativas a la leche.

En Oatly, Ordoñez actualmente desempeña el cargo de director de operaciones, supervisando la eficiencia y la optimización de las operaciones de la empresa. Su experiencia en Oatly es especialmente valiosa considerando la reciente alianza estratégica entre GoodNews y la marca sueca, que convirtió a Oatly en el proveedor exclusivo de bebidas de avena para todos los locales de GoodNews.

La incorporación de Ordoñez al consejo de administración se considera un paso lógico para fortalecer la colaboración y maximizar los beneficios de esta asociación estratégica. Se enfatiza que su rol en el consejo es de consejero independiente, lo que significa que no tendrá responsabilidades directivas en la gestión diaria de la empresa, asegurando así una supervisión objetiva y estratégica. GoodNews, fundada en 2020 por un grupo de emprendedores visionarios, ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años.

La cadena se ha distinguido por su concepto innovador, que combina la venta de café de alta calidad con la oferta de prensa diversa y actual. Actualmente, GoodNews opera en cuatro importantes capitales europeas: Barcelona, Madrid, París y Ámsterdam, donde cuenta con una red de más de treinta puntos de venta, que incluyen tanto quioscos de prensa tradicionales como locales comerciales modernos y atractivos.

La empresa ha logrado captar la atención de inversores de referencia, entre los que destaca Thomas Meyer, el fundador y propietario de la exitosa marca de moda Desigual. La presencia de Meyer como socio de GoodNews subraya el potencial de crecimiento y la solidez del modelo de negocio de la cadena.

La incorporación de Daniel Ordoñez al consejo de administración se enmarca dentro de la estrategia de GoodNews de fortalecer su equipo directivo y prepararse para una nueva fase de expansión y consolidación en el mercado europeo. La empresa se muestra optimista sobre el futuro y confía en que, con el apoyo de un equipo directivo sólido y una estrategia clara, podrá seguir creciendo y ofreciendo una experiencia única a sus clientes.

La empresa busca diferenciarse no solo por la calidad de sus productos sino también por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social





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