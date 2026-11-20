La campaña Good Move From Europe, respaldada por la UE, promueve cambios graduales en salud juvenil. Manuel Moñino y AILIMPO lideran esta iniciativa en España.

La iniciativa Good Move From Europe ha iniciado una campaña estratégica en España para fomentar la adopción de estilos de vida saludables entre la población joven. Este programa, que cuenta con el respaldo oficial de la Unión Europea, busca transformar la manera en que los jóvenes interactúan con su bienestar físico y mental a través de decisiones cotidianas.

Manuel Moñino destaca la importancia de entornos saludables

Manuel Moñino, experto en salud pública y nutricionista comunitario, ha subrayado durante un encuentro internacional que la mera comprensión de los beneficios de la salud no es suficiente para generar cambios duraderos. Como vicepresidente de la Federación Europea de Asociaciones de Dietistas, Moñino ha enfatizado la necesidad crítica de proporcionar recomendaciones sencillas y entornos que faciliten la aplicación práctica de estos conocimientos.

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La visión presentada por Moñino involucra a profesionales de España, Francia y Polonia, quienes han analizado conjuntamente las estrategias más efectivas para mejorar los hábitos de vida. La reunión ha puesto de manifiesto que alimentar el cuerpo con frutas y verduras, aprovechar las oportunidades diarias para la actividad física y respetar las horas de descanso son elementos interconectados.

Estos expertos coinciden en que el bienestar general no se construye aislándolo en una sola área, como solo hacer deporte, sino mediante una integración natural de la nutrición, el movimiento y el descanso en la rutina diaria. Esta perspectiva integral es el pilar fundamental sobre el que se estructura la filosofía de la campaña Good Move From Europe.

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AILIMPO coordina la difusión en el territorio español

La Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (AILIMPO) ha asumido el rol principal en el desarrollo y ejecución de esta campaña en España. Esta organización actúa como el puente operativo para trasladar la estrategia europea al contexto local, asegurando que los mensajes lleguen de manera clara y realista a los jóvenes destinatarios.

La estrategia de AILIMPO se basa en la progresividad, evitando cambios radicales que puedan resultar difíciles de mantener. En su lugar, la campaña anima a incorporar pequeños ajustes graduales que, acumulados, generan un impacto significativo en la calidad de vida. Este enfoque busca desmitificar la idea de que ser saludable requiere esfuerzos extremos o cambios drásticos de la noche a la mañana.

Para hacer tangible esta filosofía, la campaña ha integrado la promoción de la salud en eventos deportivos comunitarios. La participación activa en carreras populares se presenta como una plataforma para disfrutar del ejercicio, compartir experiencias sociales y reforzar el hábito del cuidado personal de manera colectiva y positiva.

Impacto real y próximos pasos en la Carrera de la Mujer

Un ejemplo concreto de esta integración entre deporte y salud es la presencia de la iniciativa en la Carrera de la Mujer. Este evento sirve como un foro práctico donde los participantes pueden experimentar los beneficios del movimiento físico en un entorno de apoyo mutuo. La campaña utiliza estas plataformas para demostrar que la actividad física es una forma accesible de bienestar.

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Las conclusiones detalladas de los expertos y las intervenciones completas, incluyendo las de Manuel Moñino, están disponibles a través de vídeos de las mesas redondas realizadas. Estos materiales ofrecen un análisis profundo sobre cómo estructurar hábitos sostenibles, proporcionando una base teórica sólida respaldada por la evidencia científica presentada.

Para aquellos interesados en aplicar estos consejos diariamente, la campaña mantiene una presencia activa en el perfil oficial de Instagram @goodmove_es. Desde esta plataforma, se comparten continuamente recomendaciones sobre alimentación equilibrada, rutinas de actividad física y pequeñas acciones cotidianas para mejorar el estilo de vida.

La sinergia entre la Unión Europea, los expertos académicos y los actores industriales como AILIMPO refleja un compromiso amplio con la salud pública. Al enfocarse en la accesibilidad y la practicidad, Good Move From Europe pretende que la salud deje de ser una meta abstracta para convertirse en una serie de acciones diarias logrables por los jóvenes españoles.