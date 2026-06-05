Gonzalo Miró se convierte en el chico de oro de TVE con nuevo programa en solitario

Gonzalo Miró, tras su éxito en Directo al grano, estrena en La 1 'La cena de los idiotas', un programa de tertulia distendida entre personalidades diversas. Además, prepara otro formato y será parte del Mundial de Fútbol.

Gonzalo Miró ha vivido un año de transformación profesional que lo ha llevado de ser un colaborador recurrente en Antena 3 a convertirse en una de las caras más visibles de TVE .

Tras su llegada a La 1 para copresentar junto a Marta Flich el magacín Directo al grano, la cadena pública ha decidido apostar aún más fuerte por él. Ahora, sin haber transcurrido ni doce meses desde su fichaje, RTVE le ha encomendado la presentación de dos nuevos programas en solitario, un movimiento que consolida a Miró como el nuevo chico de oro de la corporación.

El primero de ellos ya ha sido anunciado oficialmente, después de que una misteriosa promo emitida el pasado fin de semana desatara todo tipo de especulaciones entre los espectadores y la prensa digital. El título elegido, La cena de los idiotas, no deja indiferente a nadie, y el propio Miró bromea en la promo diciendo que le han dado este programa porque dicen que es un idiota.

Sin embargo, la propuesta va mucho más allá de la ironía: se trata de un formato que busca reunir alrededor de una mesa a personajes públicos de diferentes ámbitos para debatir sobre temas de actualidad con un tono distendido y, sobre todo, sin gritos. El programa, que se emitirá en La 1, plantea una cena semanal en la que los comensales, figuras reconocidas del mundo de la política, la cultura, el periodismo o el espectáculo, conversan sobre un acontecimiento relevante o un tema candente del momento.

La dinámica pretende crear un ambiente cálido y cercano, como el de una cena real en un hogar, donde las cámaras se vuelven invisibles y los invitados se sienten libres para expresar sus opiniones sin la presión de un plató tradicional. La mesa del comedor será el centro absoluto de la escenografía, y sobre ella se proyectará el inmenso archivo audiovisual de TVE para enriquecer cada conversación.

La cocina también jugará un papel importante, ya que allí se desarrollarán los momentos previos y posteriores a la cena, con charlas más íntimas entre Miró y sus invitados. La filosofía del espacio es clara: demostrar que es posible sentarse a cenar con personas que piensan diferente y mantener un diálogo respetuoso, sin caer en la confrontación estéril que a menudo domina los debates televisivos.

Con un título que evoca la famosa comedia de Francis Veber, La cena de los idiotas apuesta por la inteligencia emocional y el humor como herramientas para abordar temas serios. Pero este no es el único proyecto que Miró estrena en solitario. La corporación también tiene previsto lanzar El retrato, un segundo programa cuya fecha de estreno y detalles aún no se han revelado por completo, pero que promete seguir la misma línea de entrevistas y reflexión pausada.

Además, el presentador será una de las piezas clave en el despliegue que RTVE realizará para el Mundial de Fútbol que comienza en los próximos días, lo que demuestra la confianza plena de la cadena en su talento. Así, Gonzalo Miró pasa de ser ese colaborador eterno que llegó a la fiesta para hacer bulto a convertirse en el anfitrión que organiza el juego, cambia la música y dirige la velada.

Su ascenso meteórico en la televisión pública es un ejemplo de cómo, a veces, la apuesta por caras no tan convencionales puede renovar el panorama audiovisual. Con su estilo directo, su ironía y su capacidad para conectar con la audiencia, Miró parece destinado a ocupar un lugar destacado en la parrilla de La 1 durante mucho tiempo.

La pregunta ahora es si La cena de los idiotas logrará el mismo éxito que otros formatos de tertulia relajada, o si, por el contrario, se quedará en un experimento curioso. Lo que está claro es que TVE ha decidido darle a Miró las riendas de su propio espacio, y él ya ha demostrado que sabe cómo sacar partido de una oportunidad





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