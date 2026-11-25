El economista Gonzalo Bernardos afirma que no hay remontada para el PSOE en las elecciones del 29N. Analiza por qué los socialdemócratas buscan pasar página ante un partido irreconocible.

El economista Gonzalo Bernardos ha expresado su firme convicción de que el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE) liderado por Pedro Sánchez no logrará la remontada electoral prevista para las elecciones generales del 29 de noviembre. En un análisis directo sobre la situación política actual, Bernardos señala que la esfera pública, incluyendo calles, hogares y redes sociales, tiene este evento como el tema de conversación principal, dejando claro que muchos ciudadanos, incluidos numerosos socialdemócratas, desean pasar página.

El elector socialista busca un cambio de gobierno

Bernardo fundamenta su postura en la percepción de que gran parte de la base tradicional del partido quiere un cambio de administración. Argumenta que el actual PSOE es irreconocible para aquellos que lo han seguido durante varios años. Esta desconexión con la identidad histórica del partido impulsa a los votantes a apoyar una alternancia política en lugar de mantener el status quo actual.

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Además, el economista cuestiona las proyecciones optimistas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Insiste en que muchos antiguos votantes, que han buscado cambios en el pasado, probablemente no volverán a depositar su confianza en los socialdemócratas en esta cita con las urnas. Su diagnóstico apunta a que la voluntad de cambio es el factor determinante en el clima electoral.

Estrategia del PSOE y reacciones del electorado

Bernardos también ha analizado las declaraciones de los dirigentes socialistas, a quienes acusa de repetir insistentemente la idea de una remontada inminente. Según su opinión, esta narrativa tiene efectos contraproducentes que terminan movilizandoo a los electores de derecha. Afirma que muy pocos de estos votantes se abstendrán, sino que concentrarán su apoyo en el Partido Popular (PP) de Alberto Feijóo.

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Este fenómeno de voto útil, según explica el analista, perjudica directamente a la estrategia del PSOE. Mientras los socialistas intentan movilizar su base, la reacción de la derecha se consolida. Los antiguos votantes del PSOE, motivados por el deseo de cambio, se alejan de la formación de Sánchez, debilitando su posición en la contienda electoral.

Crítica a la identidad ideológica del partido

El economista ha aprovechado sus redes sociales para defender su tesis de que el PSOE se ha convertido en un partido populista de extrema izquierda. Citando un editorial del diario ABC, Bernardos señala que las múltiples medidas copiadas al Frente Amplio durante la campaña electoral confirman esta transformación ideológica. Esta desviación hacia la izquierda radical ha sido un punto de fricción con sectores más moderados.

Ante las críticas de algunos usuarios en redes sociales que le cuestionaban esta descripción, Bernardos mantuvo su posición. Considera que la copia de medidas de formaciones de izquierda radicales es evidente y que esto explica la pérdida de apoyo en segmentos clave de la población. Su análisis sugiere que esta estrategia no está generando los frutos electorales que el partido esperaba.

Contexto electoral y pronósticos divergentes

Las demoscopias recientes muestran resultados divididos sobre el ganador de las elecciones del 29 de noviembre. Mientras muchas encuestas predicen la victoria del PP de Feijóo y sugieren que Vox podría incluso superar en votos al PSOE, otras, principalmente la del CIS, auguran la victoria de los socialistas. En este escenario divergente, el CIS presenta una ventaja de casi 10 puntos para el PSOE, lo que contrasta con la visión pesimista de Bernardos.

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El debate previo al cara a cara del jueves 26 ha intensificado estas discusiones. Expertos y ciudadanos comparten impresiones sobre lo que puede ocurrir el domingo en las urnas. La tensión entre los pronósticos optimistas de algunas instituciones y la percepción de descontento social que describe Bernardos crea un panorama político complejo y de alta incertidumbre para los próximos días.