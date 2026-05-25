González pide adelanto electoral a Sánchez y desaconseja moción de censura al PP

Felipe González, ante la AVE, critica la imputación de Zapatero, elogia la actuación garantista del juez, descarta una moción de censura y exige que Sánchez adelante las elecciones para evitar una crisis de credibilidad en 2027.

Felipe González utilizó la reunión con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) para lanzar una dura advertencia al presidente Pedro Sánchez y, al mismo tiempo, ofrecer un consejo estratégico al Partido Popular .

El exmandatario, que se encontraba ante un auditorio de empresarios valencianos, señaló con claridad que la reciente imputación de José Luis Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales ha generado una profunda crisis de credibilidad que trasciende a los partidos y afecta al conjunto del país. En sus propias palabras, González defendió la labor del juzgado que lleva el caso, alabando la “actuación extraordinariamente garantista” del juez Calama, que limitó el registro al despacho del exconsejero y no extendió la inmersión a su vivienda, lo que describió como “exquisito”.

Asimismo, recordó que la investigación lleva varios meses en marcha y que su continuidad refuerza el principio de presunción de inocencia, aunque no dejó de lanzar una mordaz ironía sobre la capacidad de Zapatero para “montar una ingeniería financiera”. El centralista, lejos de incitar a una moción de censura, aconsejó al Partido Popular que no se lance a esa contienda a menos que desee desviar la atención de la cuestión más urgente: la necesidad de un adelanto electoral.

González sostuvo que si él estuviese al mando del PP, optaría por no presentar una moción de censura porque “dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción”, y subrayó que el verdadero objetivo debería ser una convocatoria anticipada de elecciones que salvase al PSOE de una “debacle electoral” prevista para 2027. En este sentido, utilizó la frase “tener respeto por la infantería, que diría Emiliano García‑Page” como código para recordar a Sánchez que debe proteger a la base del partido y no sólo a sus propios intereses.

El ex presidente también insinuó que el estilo de liderazgo de Sánchez se ha convertido en “mercenario”, contrastándolo con figuras como la venezolana María Corina Machado, a quien consideró un ejemplo de liderazgo al servicio de los demás. Por otro lado, González no escatimó en reproches hacia el propio Zapatero, a quien describió como “el hombre de confianza de Sánchez” y “artífice de las negociaciones con Puigdemont”.

Aun reconociendo el peso que la imputación tiene para el partido, el político veterano destacó el “coste reputacional” que ello supone y admitió que le “abruma”. Sin embargo, insistió en que la investigación no debería detenerse en una mera persecución política, sino seguir los cauces judiciales con rigor y diligencia.

Finalmente, González planteó la cuestión de la responsabilidad colectiva, afirmando que el escándalo afecta tanto al país como al partido, y concluyó que el momento exige una reflexión profunda sobre el futuro del socialismo español, la necesidad de renovar sus liderazgos y la importancia de que la democracia española cuente con unas elecciones anticipadas que permitan a los ciudadanos decidir con claridad el rumbo del Estado





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