Un experto define una coalición mediático-judicial para desplazar al actual ejecutivo español, comparando la estrategia con la caída de Felipe González en los años 90.

La obra documental "Ver vídeo(Buenos Aires, 1949)" expone una coalición activa de fuerzas políticas, judiciales y mediáticas cuya prioridad es la caída del Gobierno actual. Este análisis se presenta como una revelación de las dinámicas internas que operan en la arena política española, cuestionando la estabilidad institucional mediante una mirada crítica hacia los mecanismos de poder establecidos.

Origen del término golpeólogo

El autor se autodefine explícitamente como "golpeólogo" basándose en su experiencia vital acumulada durante tres décadas de inmersión en la realidad nacional. Esta etiqueta no surge de especulación académica, sino de la observación directa de acontecimientos políticos y judiciales que han marcado los últimos treinta, treinta y cinco o cuarenta años en España.

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Esta trayectoria personal proporciona un marco de referencia único para interpretar los eventos actuales. La intención del libro es aportar una perspectiva basada en la vivencia de estos sucesos, ofreciendo herramientas útiles para comprender la complejidad de la coyuntura presente desde una perspectiva histórica y pragmática.

Patrones de alternancia política

La investigación centra su atención en la búsqueda del "santo grial", un patrón de conducta que impide que las alternancias políticas en España se produzcan de manera pacífica. Este fenómeno tiende a adoptar características de golpes de fuerza o manifestaciones de tendencias golpistas, rompiendo con la norma democrática esperada.

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Este ciclo de inestabilidad se registró con fuerza en el periodo comprendido entre 1993 y 1996. Sin embargo, estas dinámicas volvieron a repetirse de manera espectacular a partir de 2018, intensificándose considerablemente a partir de 2023 con estrategias más visibles y abiertas.

Diferencias con la era González

Se establece un paralelismo entre la última legislatura de Felipe González y la gestión actual de Pedro Sánchez, destacando diferencias cruciales en la naturaleza de los ataques. Durante el gobierno de González, existía un sistema de corrupción sistémica que incluía casos graves como la corrupción del director de la Guardia Civil.

La detención de Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, representó un hecho de impacto internacional. Además, varios ministros renunciaron y el propio González tuvo que comparecer en el Tribunal Supremo dos veces como testigo, una en el caso Filesa y otra en el caso Segundo Marey.

El escándalo de la guerra sucia contra ETA culminó con la condena y prisión de figuras como José Barrionuevo y Rafael Vera. Aunque se han planteado dudas sobre un préstamo de 53 millones de euros a SEPI, no se ha demostrado influencia de Zapatero sobre Sánchez, lo que distingue este caso de la corrupción sistémica anterior.

El rol de los medios y la derecha

La situación actual se diferencia por actuar "a cara descubierta". La sentencia del Tribunal Supremo diluyó la cuestión de las mascarillas en el caso Ábalos, Koldo y Aldama, pero el amplificador mediático de la derecha fue espectacular. En los años 90, la derecha no confiaba en que Aznar ganara a pesar de los escándalos de González.

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Figuras como Alberto Ruiz Gallardón y Javier Arenas lanzaron la narrativa del pucherazo, requiriendo la intervención del rey Juan Carlos I para disipar la tensión. Posteriormente, surgió la percepción de que Sánchez era un "genio" que debía ser abatido, una estrategia que finalmente permitió a Aznar ganar por un margen estrecho de 270.000 votos a pesar de los graves escándalos de corrupción.

La declaración de noviembre de José María Aznar junto a Alberto Núñez Feijóo en la Universidad Francisco de Victoria marcó un punto de inflexión. Su mensaje directo instando a quien pudiera hablar a hacerlo y a quien pudiera hacer a actuar, refleja la naturaleza abierta de la confrontación actual.

Consecuencias institucionales actuales

El Tribunal Supremo ha impedido el voto a 163.000 nacionalizados por la ley de nietos, una medida que resuena con las tensiones políticas actuales. Esta decisión judicial se enmarca en un contexto donde las fuerzas opositoras buscan consolidar su posición mediante estrategias combinadas de presión mediática y judicial.

La condena al ex fiscal general cumple un año con el indulto "sobre la mesa", mientras que el juicio contra González Amador permanece sin fecha fija. Estas incertidumbres legales alimentan la percepción de un sistema judicial utilizado como herramienta política, un fenómeno que el autor identifica como parte de la nueva fase de confrontación.

La experiencia vital del autor sugiere que la actual coalición mediático-judicial opera con una claridad y audacia que superan los métodos anteriores. La analogía con la larga agonía política de Felipe González sirve de espejo, pero la opacidad ha sido reemplazada por una estrategia visible y coordinada para desplazar al gobierno vigente.