Golpe de calor elimina a Jannik Sinner en segunda ronda de Roland Garros 2026

El número uno del mundo sucumbe ante Juan Manuel Cerúndolo tras un intenso golpe de calor que le provocó vómitos, calambres y deshidratación, poniendo fin a una racha de 30 victorias y generando incertidumbre en el desarrollo del torneo.

Jannik Sinner sufrió un serio golpe de calor que afectó su rendimiento y provocó su eliminación en la segunda ronda del Abierto de Francia, un acontecimiento inesperado que ha sacudido el panorama del Grand Slam de 2026.

El italiano, que ingresó como el número uno del mundo y principal favorito después de la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión, inició su encuentro contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo bajo una temperatura que superó los 33 grados en la pista Philippe‑Chatrier. Desde el inicio mostró dominio, liderando 6‑3, 6‑2 y 5‑1, pero el clima extremo le ocasionó una serie de síntomas: sudoración excesiva, calambres, náuseas y deshidratación.

A medida que avanzaba el tercer set, sus gestos revelaban el malestar y tuvo que solicitar asistencia médica, abandonando brevemente la pista para recibir atención. La falta de recuperación y la continuidad del calor provocaron que su nivel disminuyera notablemente, colapsando en el marcador 5‑5 del tercer set y cediendo los dos siguientes con un marcador de 6‑1, 6‑1, lo que selló una derrota de tres horas y treinta y seis minutos





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