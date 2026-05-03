Golden Tempo hace historia: Cherie DeVaux se convierte en la primera mujer en ganar el Derby de Kentucky

El caballo Golden Tempo, entrenado por Cherie DeVaux, logró una victoria épica en el Derby de Kentucky, convirtiendo a DeVaux en la primera mujer en ganar esta prestigiosa carrera. Además, el jockey José Ortiz hizo historia al lograr un doblete con victorias en el Kentucky Oaks y el Derby.

El caballo Golden Tempo hizo historia al cruzar la línea de meta en primer lugar, ya que Cherie DeVaux se convirtió en la primera mujer entrenadora en ganar el Derby de Kentucky.

Fue una final increíble, pues Golden Tempo se encontraba muy atrás en la recta final para cruzar primero la línea de meta. El pura sangre era un no favorito 24-1 antes de que comenzara la carrera y, tras tres cuartos de milla, estaba en el último lugar. Diecinueve de 19 caballos.

Cuando llegó el momento, Golden Tempo aceleró y —guiado por Ortiz— se abrió paso entre el grupo antes de finalmente superar a Renegade y al resto del pelotón en los momentos finales de la carrera. Ganó, oficialmente, por un cuello: un final que quedará en la historia del Derby como uno de los más emocionantes en la historia de las carreras. Cuando asimiló su triunfo, DeVaux tuvo una reacción sencilla.

“Me alegra no tener que responder más a esa pregunta”, dijo. Además, afirmó que no habría podido lograr esta hazaña histórica sin el apoyo de su esposo, David Ingordo.

“En el verano de 2017, me encontraba en una encrucijada en mi vida, y él me dijo que me debía a mí misma intentarlo. Tenía fe en mí, vio lo que yo no veía y creyó en mí”, declaró DeVaux a NBC. Ingordo es una figura influyente en las carreras de caballos de Kentucky, ayudando a los propietarios a adquirir purasangres prometedores que pueden llegar a ganar carreras importantes como el Derby.

Tramas increíbles en la carrera Cherie DeVaux es la primera entrenadora en ganar el Derby de Kentucky y apenas la segunda mujer en entrenar a un caballo que ha ganado una carrera de la Triple Corona. El jockey José Ortiz logró un doblete histórico al ganar el Derby de Kentucky y el Kentucky Oaks del viernes, venció a su hermano, Irad Ortiz Jr., en los momentos finales para superar al favorito previo a la carrera, Renegade, lo que culminó un fin de semana exitoso en Louisville para el jockey puertorriqueño.

Con el triunfo en el Derby de Kentucky, Ortiz se convierte en el noveno jinete en la historia en lograr el doblete del Kentucky Oaks y el Kentucky Derby. Ortiz ganó el Oaks el viernes montando a Always a Runner.

“Conseguir el doblete es muy difícil, y —hoy bromeaban en el vestuario— no es imposible. Estoy muy feliz”, declaró a NBC. La victoria de Golden Tempo no solo marca un hito en la historia del Derby de Kentucky, sino que también destaca el talento y la determinación de Cherie DeVaux, quien rompió barreras en un deporte tradicionalmente dominado por hombres.

Su logro es un testimonio de perseverancia y fe en uno mismo, inspirando a futuras generaciones de mujeres en el mundo de las carreras de caballos. Por otro lado, José Ortiz, con su doble victoria, reafirma su posición como uno de los jinetes más destacados de la actualidad, demostrando habilidad y estrategia en cada una de sus montas.

Este Derby de Kentucky 2024 quedará grabado en la memoria de los aficionados como una edición llena de emociones, sorpresas y momentos históricos que trascenderán el tiempo





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Derby De Kentucky Cherie Devaux Golden Tempo José Ortiz Carreras De Caballos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estrenos de películas en mayo 2026 en Netflix, HBO, Disney, Prime Video, Movistar Plus+ y SkyShowtimeLas plataformas se llenan de estrenos cinematográficos importantes en el mes de mayo.

Read more »

España perdería más de 700 millones, 10.000 empleos y 'cooperación militar' si EEUU se retira de Rota y MorónRota aparece como la base naval europea, de uso compartido con España, en la que más dinero mueve el Pentágono hacia la economía local, y se encuentra inmersa en obras de ampliacion para albergar el sexto destructor que configure el 'Golden Dome', el escudo antimisiles multicapa.

Read more »

El curioso motivo por el que Lisboa y San Francisco tienen el mismo puente: el icono rojo de hierroEl 25 de Abril y el Golden Gate comparten diseño, historia sísmica y una estética que ha convertido a ambas ciudades en espejo a ambos lados del mundo

Read more »

Muere una mujer atropellada en la A-2 en Bell-lloc d'Urgell, LleidaAscienden a 33 las personas muertas en las carreteras catalanas en lo que va de año.

Read more »

Un hombre degüella a una mujer en plena calle en Esplugues de Llobregat, BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre que podría estar relacionado con los hechos, ocurridos sobre las 11:30 horas, mientras investigan las circunstancias del suceso, que aún no han sido confirmadas oficialmente.

Read more »

Un hombre mata a una mujer en una calle de Esplugues de Llobregat (Barcelona)El presunto agresor ya ha sido detenido y se investiga como un posible caso de violencia machista.

Read more »