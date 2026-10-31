Golden State Valkyries ganan primer título WNBA 2026

Las Golden State Valkyries conquistaron su primer campeonato de la WNBA el 31 de octubre de 2026, venciendo en siete partidos a Atlanta Dream.

Las Golden State Valkyries hicieron historia el sábado al conquistar el primer campeonato de la WNBA de la franquicia con una victoria por 68-63 sobre las Atlanta Dream en el séptimo partido. El encuentro se disputó en San Francisco, consolidando a las Valkyries como un equipo de expansión que ha logrado un logro sin precedentes en la historia del deporte profesional en Norteamérica.

Récord histórico de expansión

Este triunfo convierte a las Valkyries en el equipo de expansión que más rápido ha ganado un título entre las principales ligas deportivas de Norteamérica, incluyendo la NBA, WNBA, NHL, MLB y NFL. Al lograrlo apenas en su segundo año de existencia, la franquicia ha establecido un nuevo estándar de éxito y rapidez en la competición profesional, superando a todas las demás franquicias de expansión anteriores.

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La historia estaba del lado de las Valkyries de cara al séptimo partido del sábado. El equipo local había ganado 11 de los últimos 13 partidos de las Finales en los que el vencedor se lo llevaba todo. Al menos en los primeros compases, parecía que Golden State avanzaría sin dificultades para convertirse en el duodécimo equipo en conseguir este logro tan ansiado por la liga y sus aficionados.

Primera mitad de tensión defensiva

Allisha Gray encabezó el desempeño de las Atlanta Dream, al anotar 23 puntos y acertar el triple decisivo que sentenció el partido en los momentos finales. El comienzo no fue precisamente de ensueño para Atlanta, que inició el partido con cero aciertos en diez tiros de campo y dos pérdidas de balón. Mientras tanto, Golden State arrancó con una racha de ocho a cero que parecía definir el rumbo del encuentro tempranamente.

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No obstante, el aro finalmente se abrió para el dúo estelar de las Dream, formado por Angel Reese y Allisha Gray. Atlanta acabó arrebatando la ventaja para entrar en el segundo cuarto con dos puntos de margen. En un giro inquietante para ambos equipos, el frío inicio de las Dream quedó en el pasado, mientras que el fulgurante comienzo de las Valkyries se desvaneció por completo.

El impulso de Atlanta continuó con una racha de nueve a cero que le permitió alcanzar su mayor ventaja del partido, liderada por la base Jordin Canada. A los seis minutos del cuarto, las dificultades ofensivas de las Valkyries eran más que evidentes, con cero tiros de campo anotados desde el último acierto del primer cuarto y solo tres tiros libres logrados. Ambos equipos tuvieron dificultades desde detrás del arco de tres puntos en la primera mitad.

Remontada histórica de Gabby Williams

Golden State llevaba cero de diez desde larga distancia hasta que la base Kayla Thornton finalmente anotó cuando faltaban tres minutos para el descanso. Este triple puso fin a una sequía de más de siete minutos sin una canasta en juego para las Valkyries. Esta edición de las Finales de la WNBA tuvo algunos encuentros de baja anotación, y la primera mitad del séptimo partido no fue diferente. Las Dream se fueron al descanso con una ventaja de seis puntos.

Golden State apenas consiguió 24 puntos en la primera mitad, lo que representa la novena vez en esta serie que un equipo no logró alcanzar los 30 puntos en una mitad. Los nervios del séptimo partido que ambos equipos mostraron en la primera mitad parecieron disiparse un poco al comenzar la segunda. Golden State seguía teniendo dificultades en ataque, mientras la defensa de las Dream se lucía y su ventaja aumentaba a nueve puntos a mitad del tercer cuarto.

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Pero las Valkyries no se daban por vencidas. La alera Cecilia Zandalasini redujo la ventaja a cinco puntos, y los tiros de larga distancia empezaban a entrar para ambos equipos cuando el partido se acercaba al final del tercer cuarto. Sin embargo, fue la estrella de las Valkyries, Gabby Williams, quien tomó la delantera con una actuación extraordinaria. Williams se encendió y anotó tres triples en el tercer cuarto para reducir la ventaja a un punto.

Cierre épico en el Chase Center

Las Valkyries cerraron el cuarto con una racha de 17 a tres, y un tiro en suspensión de Williams puso a Golden State por delante. El Chase Center cobró vida, ya que la franquicia estaba a un cuarto de asegurar su primer título. Williams, de 30 años, estuvo imparable al inicio del último cuarto y anotó de inmediato un tiro en suspensión tras bote para ampliar la ventaja inicial.

Golden State mantuvo una ventaja de cinco puntos al principio del último cuarto, pero las Dream reaccionaron e igualaron el marcador con un tiro en suspensión de Gray a mitad del periodo final. Ambos equipos intercambiaron anotaciones en los minutos finales, con el título en juego. Como hacen las estrellas en los grandes momentos, Williams encestó un triple desde nueve metros para poner a las Valkyries tres puntos arriba cuando quedaban poco más de dos minutos.

La imagen de Kaila Charles de las Golden State Valkyries dirigándose a la canasta ante Naz Hillmon de las Atlanta Dream durante la primera mitad del séptimo partido, el 31 de octubre de 2026, se convirtió en un recordatorio de la intensidad del duelo. Asimismo, la penetración de Tiffany Hayes frente a Angel Reese en la segunda mitad reflejó la ferocidad competitiva que definió esta serie. El resultado final dejó a Atlanta con una derrota dolorosa, pero con el orgullo de haber llevado la serie al límite en su propio terreno de juegos decisivos en el pasado reciente.