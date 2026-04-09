Golden Owl Cierra Ronda de 1,4 Millones de Euros para Impulsar su Inteligencia Anticipatoria

La startup española Golden Owl asegura financiación para su sistema de inteligencia avanzada, con foco en la detección de dinámicas complejas en entornos informacionales, geopolíticos y empresariales. La inversión, liderada por First Drop, permitirá fortalecer su tecnología, expandirse a nuevos sectores y abordar los desafíos del entorno informativo actual.

Golden Owl, una start-up española especializada en inteligencia de fuentes abiertas y inteligencia externa avanzada ( OSINT ), ha asegurado una inversión de 1,4 millones de euros. Esta ronda de financiación está destinada a potenciar su sistema operativo de inteligencia anticipatoria, diseñado para identificar dinámicas complejas en ámbitos informacionales, geopolíticos y empresariales.

La operación ha sido liderada por el fondo de capital riesgo First Drop, enfocado en startups de impacto, y se ha completado con la participación de inversores ángeles y financiación pública. Entre los apoyos recibidos se incluyen Enisa y la subvención NEOTEC del CDTI, lo que subraya la naturaleza innovadora y estratégica de la tecnología desarrollada por la empresa. Cabe destacar que, a finales de febrero, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), una entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital, realizó una inversión de 8,3 millones de euros en First Drop, un hecho que refuerza la confianza en el potencial del proyecto. La startup Golden Owl planea destinar los fondos a fortalecer su arquitectura tecnológica propietaria, ampliar sus capacidades en fuentes no indexadas, como las webs open, deep y dark, y acelerar su expansión en sectores clave como la energía, la logística, la industria, la seguridad y el sector público. La plataforma de Golden Owl destaca por su enfoque innovador que va más allá del análisis de datos tradicional. La tecnología combina OSINT avanzado, fusión multifuente y orquestación multiagente para transformar señales dispersas en inteligencia estructurada, rastreable y accionable, incluyendo el acceso a información que no es fácilmente accesible. El sistema integra de manera nativa el acceso a fuentes abiertas, las profundas y la dark web, la fusión de grandes cantidades de datos heterogéneos y multimodales, modelos dinámicos de sujetos, contextos y relaciones (que van más allá de las simples palabras clave), la detección de anomalías, correlaciones y patrones complejos en tiempo real, el razonamiento automatizado y la validación cruzada, así como una arquitectura multiagente que emplea cientos de agentes especializados. Esta aproximación permite a Golden Owl identificar no solo información relevante, sino también dinámicas ocultas, redes de influencia, comportamientos coordinados y señales tempranas de riesgo o disrupción. \La inversión se produce en un entorno global caracterizado por una creciente complejidad, en el que convergen la tecnología, la geopolítica y la información. La proliferación de desinformación, la información de baja calidad o sesgada, la saturación informativa y el aumento de las amenazas híbridas impactan directamente en la capacidad de toma de decisiones de organizaciones públicas y privadas. Ana Beik, CEO y cofundadora de Golden Owl, afirma que nos encontramos en un entorno donde la manipulación informativa, la presión competitiva y la incertidumbre operativa son constantes. Destaca que el riesgo informacional puede superar al riesgo técnico o financiero y explica que Golden Owl aborda este desafío ofreciendo una capa de inteligencia estructurada que permite distinguir la señal del ruido, detectar dinámicas ocultas y reducir la fatiga cognitiva en la toma de decisiones. La tecnología de Golden Owl se posiciona como una herramienta de uso dual, con aplicaciones tanto en seguridad y defensa como en entornos empresariales. Esto incluye la detección de amenazas híbridas y campañas de influencia, la protección de infraestructuras críticas, la inteligencia forense e investigaciones OSINT, la identificación de redes, actores y comportamientos coordinados, la vigilancia dinámica de cadenas de suministro, el análisis geopolítico, regulatorio y de mercado, la detección de competencia desleal y dinámicas de mercado ocultas y la inteligencia federada para el crecimiento seguro y la expansión estratégica. La empresa señala que este enfoque permite a las organizaciones no solo protegerse, sino también operar con mayor resiliencia, anticipar escenarios y tomar decisiones con mayor claridad y precisión. La tecnología de Golden Owl se articula a través de una arquitectura modular de Intelligence as a Service (IaaS), que se despliega mediante tres soluciones principales. Noctua es una plataforma de inteligencia orientada a la investigación y el análisis multidisciplinar, que facilita la realización de investigaciones avanzadas, la inteligencia forense y el análisis estructurado, combinando módulos OSINT, capacidades de búsqueda avanzada y fusión de datos multifuente. Strix es un sistema de inteligencia estratégica continua que se basa en una arquitectura de células y una red de inteligencia interoperable y multimodal. Por último, Otus es un marketplace global de inteligencia humana, enfocado en el análisis intensivo y profundo en escenarios complejos, integrando la intervención experta para investigaciones de alta profundidad y valor estratégico. La propuesta de Golden Owl se presenta como una solución integral para navegar en el complejo panorama informativo actual y futuro





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