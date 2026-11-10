Gobierno y sindicatos convocan huelga general contra la oposición

El Gobierno de Pedro Sánchez respalda una huelga general a 24 horas del inicio de la campaña electoral, uniendo fuerzas con UGT y CCOO para defender derechos laborales.

El Gobierno de España ha ofrecido su apoyo explícito por primera vez a una huelga general convocada apenas 24 horas antes del arranque oficial de la campaña electoral. Diversos ministros han vaciado sus agendas públicas para secundar o facilitar el seguimiento del paro promovido conjuntamente por las principales centrales sindicales, UGT y CCOO. Esta decisión marca un precedente histórico en la relación entre el ejecutivo y los agentes sociales.

Alineación política ante el cierre

La estrategia del Ejecutivo se centra en presentar la convocatoria como una defensa de los derechos fundamentales frente a posibles retrocesos. Pedro Sánchez saludó la iniciativa calificándola como positiva para los derechos de todos los ciudadanos y exigió respeto hacia las organizaciones sindicales. Desde Moncloa, se ha reforzado esta postura mientras se critica públicamente la línea del Partido Popular, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, no asistirá al pleno donde se debate la enmienda a la totalidad de los Presupuestos de Andalucía.

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Posición sindical y crítica social

Los secretarios generales de CCOO y UGT han evitado criticar la política del Gobierno actual, reconociendo incluso su coparticipación en logros económicos recientes como la subida del Salario Mínimo Interprofesional. En contraste, Ada Colau y Bildu también han mostrado su respaldo a esta primera huelga descrita como "contra la oposición". El Sindicato de Inquilinas, liderado por Ana Sordo, organiza un megapiquete para cerrar comercios y llama a realizar una huelga de consumo total para generar caos operativo.

Movilizaciones ciudadanas y piquetes

Candidatos y diputados participarán activamente en los piquetes informativos organizados en fábricas y comercios, creando una imagen inédita en tiempos electorales. La noche del martes sirvió de prueba con la presencia de representantes en la fábrica de Stellantis en Vigo. Por otro lado, el movimiento inquilino planea acciones directas desde las 00:01 de este miércoles por la Gran Vía, con el objetivo expreso de que el transporte público no funcione correctamente y los negocios cierren.

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Impacto en el mercado inmobiliario

Una de las consecuencias directas de estas movilizaciones es el ataque simbólico y físico hacia el sector inmobiliario. Una treintena de oficinas de empresas como Alquiler Seguro ya aparecieron vandalizadas con pintadas durante la jornada previa. El Sindicato de Inquilinos ha identificado a las inmobiliarias como uno de sus objetivos principales, buscando revertir la fractura social que consideran generada por la especulación y el rentismo en el acceso a la vivienda.

Próximos pasos institucionales

Pedro Sánchez celebrará en plena campaña cuatro Consejos de Ministros, una práctica inaudita en la democracia reciente, para utilizar el Boletín Oficial del Estado antes de las elecciones del 29-N. Mientras tanto, la tensión política aumenta con acusaciones cruzadas entre el PP y el gobierno sobre el tratamiento de víctimas y la difamación mutua. Los ciudadanos deben prepararse para una jornada de alta conflictividad social y laboral que definirá el tono inicial de la contienda electoral.