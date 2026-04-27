Gobierno Vasco Lanza Fondo Inversor para Vivienda Asequible con Capital Público y Privado

El Gobierno Vasco ultima la creación de un vehículo inversor con socios privados para impulsar la construcción de viviendas asequibles, buscando complementar los recursos públicos y movilizar inversiones millonarias. El lehendakari Pradales destaca la importancia de 'sembrar' ahora para ver resultados en los próximos años.

El Gobierno Vasco se encuentra en las etapas finales de preparación para el lanzamiento de un innovador vehículo inversor, una iniciativa estratégica que busca movilizar capital tanto público como privado con el objetivo primordial de impulsar la construcción de viviendas asequibles en la región.

Esta medida responde a la creciente demanda habitacional y a la necesidad de encontrar soluciones sostenibles a largo plazo para garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos vascos. El lehendakari, Imanol Pradales, enfatizó este lunes la importancia de actuar con visión de futuro en materia de vivienda, describiendo el momento actual como 'el momento de sembrar' para cosechar resultados tangibles en un horizonte temporal de medio plazo, concretamente 'a partir de dentro de dos, tres o cuatro años'.

Esta declaración subraya el compromiso del gobierno vasco con una política de vivienda proactiva y orientada a resultados duraderos. La iniciativa se basa en la premisa de que los recursos públicos, por sí solos, no son suficientes para satisfacer la demanda existente, lo que justifica la búsqueda de mecanismos complementarios que permitan atraer inversión privada y multiplicar el impacto de las políticas públicas.

El vehículo inversor, que se materializará en un fondo de vivienda, se caracterizará por una estructura mixta, con una participación pública significativa y la incorporación de inversores privados que aportarán capital y experiencia al proyecto. Esta combinación de recursos públicos y privados permitirá optimizar la eficiencia de la inversión y maximizar el número de viviendas asequibles que se podrán construir.

El lehendakari Pradales ha reiterado que este fondo será el principal instrumento para abordar el desafío de la vivienda en el País Vasco, asegurando que se explorarán todas las vías posibles para garantizar su éxito y sostenibilidad. La creación de este fondo representa un cambio de paradigma en la política de vivienda vasca, apostando por la colaboración público-privada como motor de crecimiento y desarrollo.

El consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, ya había anticipado hace algunas semanas el lanzamiento de este vehículo inversor, destacando su potencial para movilizar inversiones millonarias que contribuirán a dinamizar el sector de la construcción y a generar empleo en la región. Según las previsiones iniciales, la participación pública en el fondo rondará el 30%, lo que garantizará un control significativo por parte del gobierno vasco y la alineación de los objetivos del fondo con las políticas públicas de vivienda.

Esta participación pública a largo plazo refleja el compromiso del gobierno vasco con la sostenibilidad del proyecto y su intención de asegurar que los beneficios de la inversión se reviertan en la sociedad vasca. La búsqueda de socios privados se centrará en entidades de previsión social voluntaria, una fórmula propia del País Vasco para los planes de pensiones, que cuentan con una importante capacidad de inversión y un interés en proyectos de impacto social.

Además, se explorará la posibilidad de incorporar a compañías privadas con experiencia en el sector inmobiliario, así como a organismos financieros como el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que podrían aportar financiación y conocimientos técnicos al proyecto. La diversificación de los socios privados permitirá reducir el riesgo de la inversión y aumentar la capacidad del fondo para movilizar recursos.

El objetivo final es crear un ecosistema de inversión sólido y sostenible que impulse la construcción de viviendas asequibles en el País Vasco y contribuya a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. La transparencia y la rendición de cuentas serán principios fundamentales en la gestión del fondo, garantizando que la inversión se utilice de manera eficiente y responsable.

La puesta en marcha de este vehículo inversor se enmarca dentro de una estrategia más amplia del Gobierno Vasco para abordar el problema de la vivienda, que incluye medidas como la promoción de la rehabilitación de viviendas existentes, la agilización de los trámites administrativos para la construcción de nuevas viviendas y la colaboración con los ayuntamientos para identificar suelo disponible para la construcción. El gobierno vasco es consciente de que la solución al problema de la vivienda requiere un enfoque integral y coordinado, que involucre a todos los actores relevantes.

La creación del fondo de vivienda es un paso importante en esta dirección, pero no es la única medida que se está adoptando. El lehendakari Pradales ha insistido en la necesidad de trabajar en colaboración con todos los agentes sociales y económicos para encontrar soluciones innovadoras y eficaces al problema de la vivienda.

La iniciativa también se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, en particular con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda adecuada y asequible para todos. El gobierno vasco se ha comprometido a cumplir con estos objetivos y a contribuir a la construcción de un futuro más justo y sostenible para todos.

Se espera que el lanzamiento oficial del vehículo inversor se produzca en las próximas semanas, una vez que se hayan completado los últimos detalles técnicos y se hayan formalizado los acuerdos con los socios privados. El gobierno vasco confía en que esta iniciativa tendrá un impacto positivo en el mercado de la vivienda y contribuirá a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos vascos.

La inversión en vivienda asequible no solo tiene un impacto económico, sino también social, al contribuir a reducir la desigualdad y a promover la cohesión social





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