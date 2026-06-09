Gobierno responde con ironía y tolerancia cero ante caso de presuntas cloacas del PSOE

El Gobierno español utiliza la ironía para referirse a Leire Díez, implicada en el caso de las cloacas del PSOE, mientras reafirma su compromiso con la tolerancia cero contra la corrupción y desvincula a Pedro Sánchez de las acciones de la exmilitante.

El Gobierno español ha respondido con ironía a las revelaciones del sumario que investiga las presuntas cloacas del PSOE y la implicación de la exmilitante Leire Díez en maniobras para influir en causas judiciales relacionadas con el entorno del presidente Pedro Sánchez.

Fuentes gubernamentales han señalado, con tono sarcástico, que si Díez realmente hizo todo lo que se le atribuye en el sumario, merecería la Medalla de Isabel la Católica, comparándola incluso con la espía Mata Hari. Sin embargo, en público, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha repetido el argumento de Sánchez: que el presidente nunca se reunió con Díez ni tuvo conocimiento de sus acciones, y que de haberlo sabido, nunca lo habría tolerado.

Saiz ha enfatizado la postura de tolerancia cero contra la corrupción, destacando la colaboración del Ejecutivo con la Justicia y las medidas anticorrupción, como el plan de lucha contra la corrupción con leyes concretas. La portavoz ha evitado pronunciarse sobre la citación de Cristina Narbona, presidenta del PSOE, para declarar como testigo en el caso, después de que un informe de la UCO recogiera una conversación por WhatsApp con Leire Díez.

Saiz se ha limitado a reafirmar la coherencia del Gobierno en estos temas. El núcleo de la defensa gubernamental se centra en desvincular a Sánchez de cualquier relación o conocimiento de las actividades de Díez, a quien el PSOE ya había expulsado previamente.

No obstante, la oposición, especialmente el Partido Popular, ha criticado la actitud del PSOE por no haber tomado medidas similares contra otros dirigentes imputados, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o la gerente del partido Ana María Fuentes. Saiz ha respondido que la posición del Gobierno es absolutamente coherente y que si al PP le preocupa tanto la corrupción, debería apoyar las iniciativas del Ejecutivo.

La portavoz ha insistido en que el Gobierno respeta los tiempos de la Justicia y confía en ella, mientras continúa aplicando su plan anticorrupción. La controversia se ha intensificado con la difusión de detalles del sumario, que incluyen conversaciones y presuntas interferencias en causas judiciales. La UCO ha aportado pruebas que vinculan a Díez con intentos de influir en procedimientos que afectan a personas cercanas a Sánchez.

A pesar de ello, el Gobierno mantiene su postura de ignorancia y desaprobación, mientras que fuentes internas utilizan la ironía para minimizar el impacto político. La situación refleja la tensión entre la necesidad de defender la imagen de Sánchez y las crecientes revelaciones que apuntan a una red de influencias dentro del partido. Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo las explicaciones oficiales, y los medios continúan investigando el alcance de las presuntas cloacas del PSOE





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