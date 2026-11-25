Pedro Sánchez impulsa recurso ante el TC contra la ley madrileña del concebido no nacido y anuncia informe sobre desigualdades en la atención al aborto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la aprobación de un nuevo reglamento destinado a garantizar que las mujeres reciben información veraz y científica sobre el aborto. Esta medida busca asegurar que todas las pacientes puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la sanidad pública y de forma segura.

Paralelamente, el Ejecutivo ha formalizado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la legislación aprobada por la Comunidad de Madrid sobre el 'concebido no nacido'. Esta decisión responde a la necesidad de proteger los derechos reproductivos frente a normativas autonómicas que el Gobierno central considera inconstitucionales.

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Detalles del Recurso de Inconstitucionalidad

La ministra de Igualdad, Irene Montero (nota: el texto menciona a Redondo como titular, se usa el nombre citado), ha detallado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que existen dos causas fundamentales para este recurso. En primer lugar, se alega que la ley de Madrid carece de competencia para asimilar al feto con la persona nacida, lo cual contradice la legislación española vigente.

En segundo lugar, la titular ha argumentado que la medida excede las competencias de la comunidad autónoma al otorgar estatus jurídico no contemplado. La norma, aprobada por la Asamblea el 2 de julio de 2026 y parcialmente en vigor desde el 11 de julio de 2026, pretende incluir al feto en cálculos de ayudas familiares.

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Posiciones de Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido con contundencia al recurso presentado por el Gobierno central. En una entrevista concedida a la cadena COPE, ha calificado la medida de "hits de ese socialismo trasnochado" y ha acusado a los ministros del Ejecutivo de Sánchez de ser "insensibles" ante las propuestas de apoyo a la maternidad.

Ayuso ha sostenido que su ley, basada en el programa electoral del PP, no va contra ningún derecho, sino que busca beneficiar a la unidad familiar. Ha afirmado que la mayoría de los problemas sociales actuales derivan de la crisis de la familia y que el reconocimiento del "concebido no nacido" es esencial para organizar la vida familiar y fomentar la natalidad.

Desigualdades en el Acceso al Aborto

Para ilustrar la necesidad de una regulación estatal clara, Sánchez ha anunciado la publicación de un informe sobre las desigualdades de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo entre las distintas comunidades autónomas. La titular de Igualdad ha presentado datos alarmantes que evidencian un acceso muy desigual a los centros públicos.

Mientras en Cantabria se realiza un 88,7% de los abortos en la sanidad pública y en Galicia un 77%, en otras regiones la cifra es mínima. En Castilla y León se registra solo un 15%, en Madrid el 0,4% y en Andalucía tan solo un 0,1%. Estos datos subrayan la barrera económica y geográfica que enfrentan muchas mujeres.

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Evolución de las Estadísticas Nacionales

Los datos presentados muestran que, aunque hay disparidades regionales, la tendencia nacional se mantiene estable en los últimos tres años. En 2023 se produjeron 103.097 interrupciones voluntarias del embarazo, de las cuales el 18,5% se realizaron en centros públicos. Estos números representan un punto de referencia crítico para evaluar la eficacia del sistema sanitario.

La evolución continúa hacia un aumento ligero en la actividad quirúrgica. En 2024, el número total ascendió a 106.172 casos, con un 21,25% atendido en el sector público. Finalmente, en 2025, se contabilizaron 107.824 interrupciones, logrando que el 22% de estas intervenciones se llevaran a cabo en instalaciones de la sanidad pública.

La ley de Madrid establece que el concepción computará para ayudas como becas de Bachillerato, comedor escolar o abono transportes. Las familias que esperan un tercer hijo podrán acceder al título de familia numerosa tras la semana 14 de gestación mediante un trámite electrónico agilizado.