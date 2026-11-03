Gobierno rechaza excluir 190.000 votantes extranjeros por ley de nietos

El Estado asegura que quitar el voto a 190.000 descendientes de represaliados es materialmente imposible para los consulados antes del 29-N y afectaría a menos de 20.000 sufragios reales.

El Gobierno de España se ha opuesto firmemente a la pretensión de Vox e Iustitia Europa de excluir a otros 190.000 descendientes de represaliados del franquismo del censo electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre. La Abogacía del Estado ha presentado sendos escritos argumentando que dicha medida provocaría el colapso administrativo de los consulados en el extranjero y no tendría impacto real significativo en el resultado final de los comicios.

Argumentos de la Abogacía del Estado

Los servicios jurídicos del Ministerio señalan que los partidos políticos que plantean esta petición buscan exclusivamente sembrar duda sobre la legitimidad del sufragio de este colectivo. El objetivo declarado de Iustitia Europa y Vox es retirar del padrón a las personas incluidas en el Anexo III de la Instrucción del Ministerio de Justicia de 2022. Este grupo cuenta con 189.578 registros cuyos derechos ciudadanos derivan de la nacionalidad obtenida por sus progenitores.

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La Abogacía del Estado destaca que estos expedientes están completamente desvinculados de la controversia judicial sobre la presunción de legalidad. A diferencia de otros casos, estos ciudadanos no necesitan probar el exilio ni están sujetos a las mismas dudas procesales que afectan a la ley de nietos de 2022. El Estado asegura que extender la suspensión a este grupo carece de base jurídica sólida y se basa en datos brutos de población censada sin acreditación de su traslación efectiva al voto.

Imposibilidad Logística para los Consulados

En el plano organizativo, el Gobierno recalca que es materialmente imposible realizar una criba exhaustiva con los 189.578 nombres restantes. La retirada previa de los 163.020 nacionalizados por la ley de nietos, tras la decisión del Supremo, requirió un mes y medio de trabajo ininterrumpido. Esta operación obligó a movilizar personal extraordinario en las 172 oficinas consulares de España en el extranjero y a cancelar vacaciones autorizadas.

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Además, se requirieron trabajos en festivos y cierres temporales al público para cumplir con el proceso. La Abogacía del Estado advierte que repetir esta operativa compleja a solo tres semanas de los comicios es incompatible con los recursos disponibles. La documentación electoral ya ha sido enviada por correo a los españoles residentes en el exterior, lo que hace inviable cualquier modificación estructural de último momento en el padrón.

Impacto Electoral Mínimo y Datos del Supremo

El escrito oficial subraya que la repercusión de suspender estos sufragios es reducida en el contexto global de las elecciones. Aunque el Supremo basó su medida cautelar inicial en un incremento potencial de más de 408.000 inscritos en el CERA, el universo real afectado quedó acotado. De las 163.020 personas inicialmente identificadas, poco más de 100.000 figuran en el censo por edad, fallecimiento o falta de solicitud.

Considerando que la participación histórica del voto exterior se sitúa en el 8,36 por ciento, la privación real de votos ya suspendidos alcanzaría aproximadamente a 10.000 sufragios efectivos. El Estado calcula que, incluso vetando el derecho al voto a los hijos de quienes accedieron por las dos leyes de memoria, la incidencia conjunta no superaría los 20.000 votos de un censo global de más de 27 millones de electores.

Contexto Judicial y Segunda Decisión

Esta postura gubernamental se suma a otra decisión judicial reciente donde una segunda jueza rechazó una querella similar a la que mantiene imputada a la autora de la instrucción sobre la ley de nietos. Ambas decisiones judiciales y la posición del Gobierno buscan estabilizar el proceso electoral. La prioridad es garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales sin colapsar la maquinaria administrativa consular antes de la jornada de votación del 29 de noviembre.