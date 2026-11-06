El Gobierno propone a Pablo Hernández de Cos para presidir el BCE tras la salida anticipada de Christine Lagarde el 7 de febrero.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto oficialmente a Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España, para presidir el Banco Central Europeo (BCE). La candidatura fue presentada por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una carta dirigida al presidente del Eurogrupo. La propuesta surge después de que Christine Lagarde anunciara que dejará la presidencia del BCE el 7 de febrero.

Hernández de Cos participaba en el IV Observatorio de las Finanzas, organizado por EL ESPAÑOL-Invertia, cuando se conoció la propuesta del Ejecutivo. Según la carta de Cuerpo, el candidato cuenta con prestigio internacional, independencia y capacidad de diálogo.

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Mecanismo de la propuesta para el BCE

La candidatura de Hernández de Cos busca cubrir la salida anticipada de Christine Lagarde al frente del BCE. Lagarde dejará el cargo el 7 de febrero, nueve meses antes de que expire su mandato.

Según la información disponible, la dimisión anticipada permite a los líderes europeos designar a su sucesor antes de las elecciones presidenciales francesas del año siguiente. Ese calendario acorta los plazos del proceso de selección y añade presión política a la decisión.

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El perfil de Hernández de Cos incluye su etapa como gobernador del Banco de España, cargo para el que fue nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Actualmente dirige el Banco Internacional de Pagos, experiencia que, según el Ejecutivo, le aporta conocimiento técnico y conexiones en la banca central internacional.

Posiciones del Gobierno y rival Klaas Knot

El Gobierno sostiene que Hernández de Cos combina prestigio internacional, experiencia en bancos centrales, liderazgo e independencia. Carlos Cuerpo afirma en su carta que el candidato aportaría al BCE la misma mano firme que mostró al frente del Banco de España.

Cuerpo también destaca que, durante su etapa en el Banco de España, Hernández de Cos impulsó una mayor transparencia y un acercamiento a la ciudadanía. Estos argumentos forman parte de la presentación oficial de la candidatura ante el Eurogrupo.

Su principal rival mencionado en la carrera es el neerlandés Klaas Knot. Knot estuvo 14 años al frente del Banco Central de los Países Bajos, periodo en el que mantuvo posiciones de línea dura en política monetaria. En los últimos años, según la información publicada, ha evolucionado hacia planteamientos más pragmáticos.

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Impacto en la política monetaria europea

A corto plazo, el nuevo presidente del BCE podría influir en la orientación de la política monetaria y en la comunicación de la institución. A medio plazo, el perfil técnico de Hernández de Cos y su pasado en el Banco de España podrían condicionar decisiones sobre tipos de interés y estabilidad financiera.

En una información relacionada publicada en la misma página, el BCE hace una pausa en las subidas de tipos y los mantiene en el 2,5 % a la espera de la reunión de diciembre. Ese contexto sitúa la elección del sucesor de Lagarde en un momento en el que la institución evalúa el efecto de las últimas subidas.