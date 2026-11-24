El Consejo de Ministros aprueba un decreto clave que regula vapeadores y tabaco sin fumar, bloqueado durante un año, antes de las elecciones del 29 de noviembre.

El Gobierno de España ha dado luz verde durante su último Consejo de Ministros previo al 29 de noviembre a un real decreto fundamental para la salud pública que permanecía estancado durante todo un año. Esta normativa, impulsada por la ministra de Sanidad Mónica García, introduce restricciones significativas en el mercado de productos derivados del tabaco y alternativas de vapeo, marcando un hito regulatorio en un contexto electoral.

Aprobación oficial y restricciones técnicas

El órgano ejecutivo aprobó esta norma sin dar publicidad inmediata a sus contenidos específicos, limitándose a confirmar en la referencia oficial que se modifica el Real Decreto 579/2017 de 9 de junio. El texto legal introduce dos nuevas categorías en el ordenamiento jurídico español para regular su comercialización: las bolsas de nicotina y los productos de hierbas calentadas, asegurando que su venta se sujete a parámetros estrictos de seguridad y composición química.

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La medida prohíbe explícitamente el uso de aromas distintos al tabaco en los cigarrillos electrónicos y los vapeadores, estableciendo que estos dispositivos solo podrán contener aromas de tabaco. Esta decisión cierra una laguna legal previa y alinea la regulación nacional con las tendencias de reducción de riesgos asociados al uso de nicotina, aunque la publicación definitiva de los detalles técnicos está condicionada a su entrada en vigor en el Boletín Oficial del Estado.

Límites de nicotina y productos calentados

El proyecto de decreto que manejaba el Ministerio de Sanidad planteaba la imposición de un tope máximo de 0,99 miligramos de nicotina para las bolsas de nicotina. Paralelamente, se estableció un límite de 5 miligramos de nicotina por cada producto de hierba calentada, definiendo estas últimas como sustancias que se someten a temperaturas inferiores a 400 grados Celsius.

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A diferencia de los cigarrillos convencionales que sufren un proceso de combustión, estos productos calentados no queman el material vegetal, lo que motivó la necesidad de crear una categoría jurídica específica para controlar su dosificación. La norma busca prevenir que el uso de estas alternativas no combustionables se convierta en una vía de acceso a niveles altos de nicotina, especialmente entre los consumidores que buscan evitar el humo tradicional pero mantienen un alto consumo de la sustancia.

Negación de intenciones electoralistas

Ante la cronología de la aprobación, que coincide con las semanas previas a las elecciones generales del 29 de noviembre, el Gobierno ha negado rotundamente tener intenciones electoralistas con esta cascada de decretos. Las altas instancias del Ejecutivo afirmaron que están legislando con normalidad y con el objetivo de completar una agenda sanitaria pendiente, desvinculando la decisión técnica de cualquier calendario político.

Este argumento contrasta con el hecho de que la norma no incluye el empaquetado genérico de las cajetillas de tabaco, una medida que sí se planteó inicialmente pero que quedó fuera de la versión final. La ausencia de esta última restricción y la falta de detalles en la publicación oficial han generado especulaciones sobre los plazos de entrada en vigor y la efectividad inmediata de las nuevas prohibiciones sobre la venta al por menor.

Impacto en la legislación sanitaria vigente

La entrada en vigor de este decreto complementa la polémica ley antitabaco, cuya tramitación en el Congreso de los Diputados decayó tras el adelanto electoral que condujo a las elecciones del 29 de noviembre. La integración de vapeadores y bolsas de nicotina en el marco regulatorio existente asegura que estos productos no queden al margen de las normas de protección sanitaria que sí aplican al tabaco convencional.

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El Ministerio de Sanidad ha confirmado a la prensa que la norma vetará los aromas en los dispositivos de vapeo, pero no ha facilitado información adicional sobre modificaciones respecto a los primeros borradores presentados. La comunidad sanitaria y los expertos en salud pública observan con atención la publicación final en el Boletín Oficial del Estado, esperando que los detalles técnicos garanticen la eficacia de las prohibiciones y la protección de la salud de los ciudadanos frente a nuevos productos de consumo de nicotina.