Gobierno presenta la OEP de 2026: Digitalización y creación de empleo público

El ministro Óscar López anuncia la Oferta de Empleo Público de 2026, enfocada en la digitalización de la Administración y la incorporación de expertos en IA, sin destruir puestos de trabajo. Se mantendrán cifras similares a la OEP de 2025 y se resolverán ofertas pendientes de años anteriores.

El Gobierno español se prepara para presentar al Consejo de Ministros la Oferta de Empleo Público ( OEP ) correspondiente al año 2026, marcando una continuidad en la política de recursos humanos de la Administración Pública.

El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha destacado que esta nueva OEP se concibe como un modelo de transformación del empleo público, orientado a la digitalización y a la incorporación de perfiles especializados en Inteligencia Artificial (IA). Sin embargo, el ministro enfatizó que este proceso de modernización no implicará una destrucción de puestos de trabajo, sino más bien una creación neta de empleo, adaptando las capacidades de la administración a las nuevas necesidades del siglo XXI.

López ha señalado que la OEP de 2026 se mantendrá en una línea similar a las de los últimos años, evitando tanto los recortes drásticos del pasado como un crecimiento ilimitado, buscando un equilibrio sostenible en el número de empleados públicos. La estrategia, según el ministro, consiste en consolidar la plantilla actual, optimizando los recursos y aprovechando las oportunidades que ofrece la digitalización para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos.

Esta aproximación pragmática busca asegurar que la Administración Pública pueda responder eficazmente a los desafíos y demandas de la sociedad actual, al tiempo que se garantiza la estabilidad laboral de sus empleados. La digitalización no se percibe como una amenaza, sino como una herramienta para potenciar las capacidades de los funcionarios y mejorar su desempeño. La OEP de 2026, según las previsiones del Gobierno, presentará cifras muy similares a las de la OEP de 2025, que ascendió a 36.588 plazas.

Esta cifra, aunque significativa, representa una ligera disminución del 9% con respecto a la oferta récord de 40.146 plazas aprobada en 2024. De las 36.588 plazas de la OEP de 2025, un total de 26.889 correspondieron a la Administración General del Estado (AGE), distribuidas en un 70% para plazas de nuevo ingreso (20.324) y un 30% para promoción interna (6.565).

Excluyendo las plazas destinadas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, la OPE de 2025 ofreció alrededor de 27.000 plazas para funcionarios y personal laboral de la AGE. Es importante destacar que, a pesar de los récords históricos en el número de plazas ofrecidas en los últimos años, el Gobierno ha reconocido la necesidad de mantener una política de empleo público responsable y sostenible.

La OEP de 2026 se enmarca en esta estrategia, buscando un equilibrio entre la renovación de la plantilla, la promoción interna y la adaptación a las nuevas demandas del mercado laboral. La falta de un acuerdo sindical hasta el momento no impide la presentación de la OEP, aunque el Gobierno espera alcanzar un consenso con los representantes de los trabajadores para garantizar una implementación efectiva y justa de la oferta.

La transparencia y el diálogo social son considerados elementos clave para el éxito de la OEP. Además de la OEP de 2026, el Gobierno aún tiene pendientes de convocatoria las ofertas de personal laboral correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, que suman un total de 5.765 plazas de turno libre y 3.238 de promoción interna.

El departamento liderado por Óscar López se ha comprometido con los sindicatos a convocar estas ofertas en un plazo aproximado de dos meses, lo que permitirá agilizar la incorporación de nuevos profesionales a la Administración Pública. Este compromiso refleja la voluntad del Gobierno de abordar la acumulación de plazas pendientes y de dar respuesta a las necesidades de personal de los diferentes organismos públicos.

La convocatoria de estas ofertas de personal laboral es crucial para reforzar las capacidades de la Administración Pública en áreas clave como la digitalización, la atención al ciudadano y la gestión de servicios públicos. El Gobierno confía en que la combinación de la OEP de 2026 y la resolución de las ofertas pendientes permitirá consolidar una plantilla pública moderna, eficiente y preparada para afrontar los retos del futuro.

La inversión en recursos humanos es considerada una prioridad estratégica para el Gobierno, que apuesta por una Administración Pública de calidad, cercana a los ciudadanos y comprometida con el desarrollo económico y social del país. La ampliación de la información sobre la OEP de 2026 se espera en los próximos días, con detalles sobre la distribución de plazas por categorías y especialidades





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