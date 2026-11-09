Gobierno incluye enfermedades de camareras de pisos en catálogo oficial

El Gobierno de España incorpora las dolencias laborales de las camareras de pisos al cuadro oficial de enfermedades profesionales. La medida, anunciada por Elma Saiz, busca garantizar la jubilación anticipada y el reconocimiento de sus penosas condiciones físicas en el sector turístico.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por la ministra Elma Saiz, ha confirmado esta semana que las dolencias derivadas de la actividad de las camareras de pisos se incluirán oficialmente en el cuadro de enfermedades profesionales de España. Este anuncio se produce tras una asamblea convocada por el sindicato UGT en Palma, evento que había sido pospuesto previamente debido al accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Urda. La medida representa un avance significativo en el reconocimiento de la penosidad laboral de un sector fundamental para la economía turística nacional.

La titular del departamento ministerial ha detallado que la incorporación de estas patologías al catálogo oficial saldrá a participación pública durante el martes. Este trámite de urgencia fue aprobado la pasada semana en el Consejo de Ministros con el objetivo de agilizar el proceso administrativo. Una vez finalizada esta fase, las afecciones específicas que afectan a muñecas, codos y antebrazos, estrechamente vinculadas a la rutina diaria de limpieza de habitaciones, pasarán a formar parte legalmente del listado de enfermedades profesionales, garantizando así los derechos correspondientes a las trabajadoras afectadas.

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Marco legal y grupo de trabajo interministerial

El primer encargo que recibirá el recién creado Grupo de trabajo interministerial es analizar el impacto de género y la dimensión de la penosidad en la jubilación anticipada para este colectivo. Este comité ha sido diseñado específicamente para incorporar la perspectiva de género, examinando aquellas actividades que afectan predominantemente a sectores con alta presencia femenina. El objetivo es determinar si son aplicables coeficientes reductores para calcular la edad de jubilación, reconociendo el desgaste físico acumulado a lo largo de la carrera profesional.

Elma Saiz ha subrayado que las camareras de pisos constituyen un pilar indispensable, sin cuyo trabajo no sería posible sostener una de las actividades económicas más importantes del país, con especial relevancia en Baleares. La ministra ha destacado la paradoja existente en el sector, donde una actividad que contribuye decisivamente a la calidad de la experiencia turística goza de una visibilidad social y laboral muy limitada. Este reconocimiento busca corregir dicho desequilibrio y otorgar la dignidad profesional que corresponde a estas trabajadoras.

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Posiciones políticas y denuncia de precariedad

Francina Armengol, presidenta del Congreso y líder del PSOE en Baleares, ha calificado la jubilación anticipada de las camareras de pisos como una cuestión estricta de derechos y dignidad humana. Armengol ha asegurado que no existe ningún derecho que obligue a una persona a trabajar intensamente durante toda su vida y llegar a la jubilación en un estado físico tan deteriorado que no pueda disfrutar de esa etapa vital. Ha reivindicado la importancia de medidas preventivas, como el uso de camas elevables, impulsadas por el Pacte, para mitigar las lesiones antes de que ocurran.

La líder socialista ha denunciado también el sesgo histórico que ha impedido investigar adecuadamente el impacto del trabajo en la salud mental de las camareras, quienes son mayoritariamente mujeres. Ha señalado la carga adicional que estas trabajadoras asumen al finalizar su jornada laboral, debiendo hacerse cargo de las responsabilidades domésticas y familiares. Armengol ha exigido el cumplimiento estricto de los convenios colectivos y ha propuesto que las cargas de trabajo se midan específicamente durante la temporada alta, periodo en el que la presión laboral aumenta considerablemente.

Reacciones sindicales y perspectivas futuras

Omar Rodríguez, secretario estatal de Hostelería de UGT, ha expresado su deseo de que las elecciones generales del 29 de noviembre aseguren la continuidad de un gobierno progresista. Rodríguez ha advertido que, en caso de un cambio político, los derechos laborales, incluido el salario mínimo, podrían ser atacados. Por su parte, José García, secretario general de la Federación de Servicios del sindicato, ha calificado la medida de justicia social, insistiendo en que la jubilación anticipada no debe reducir en un solo euro la ya precaria pensión de jubilación.

La situación de las trabajadoras en Baleares se ve agravada por la estacionalidad y la temporalidad propia del sector turístico. UGT ha anunciado que presentará denuncias contra los hoteles que no estén midiendo las cargas de trabajo de manera adecuada para el año 2028. García ha enfatizado que los convenios deben cumplirse estrictamente, advirtiendo que el sindicato no dudará en enfrentarse a las empresas que incumplan estas normas. Además, el sindicato ha solicitado a la ministra el reconocimiento de enfermedades profesionales para otros colectivos, como los trabajadores del handling en aeropuertos y los transportistas, que también sufren condiciones laborales severas.