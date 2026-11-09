Gobierno fija servicios mínimos 75% tren 11N huelga general

El Ministerio de Transportes decreta servicios mínimos del 75% en hora punta para Cercanías durante la huelga general del 11N y regula el 50% en resto del día y aviación.

El Ministerio de Transportes del Gobierno de España ha establecido con carácter oficial los porcentajes de servicios mínimos que regirán la prestación del transporte público durante la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. Esta resolución normativa busca equilibrar el derecho a la huelga con la garantía de la movilidad de los ciudadanos y el mantenimiento de conexiones esenciales en toda la geografía nacional.

Regulación horaria Cercanías y frecuencias ferroviarias

Para la red ferroviaria de Cercanías, la administración ha delimitado franjas horarias específicas para aplicar los niveles de operación exigidos. El porcentaje de servicios mínimos se fija en el 75% durante las horas punta, que se extienden desde las 6:00 hasta las 9:00 horas, de 13:30 a 15:30 horas y de 18:30 a 20:30 horas. En el resto de la jornada, el porcentaje se reduce al 50%. Esta distinción horaria permite priorizar el transporte en los momentos de mayor afluencia de viajeros hacia los centros de trabajo y estudio.

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La operadora Renfe ha detallado en una nota de prensa los datos exactos para otros tipos de tráfico ferroviario. En los servicios de Media Distancia, los mínimos se sitúan en un 30% del servicio programado, mientras que en el sector de Mercancías el porcentaje alcanza el 26% del servicio planificado inicialmente. Estas cifras garantizan que el transporte de mercancías estratégicas y el desplazamiento regional no queden completamente paralizados.

Estratificación porcentual transporte aéreo nacional e internacional

En el ámbito del transporte aéreo, el Ministerio de Transportes ha implementado una normativa basada en la distancia y el tipo de conexión para determinar los mínimos. Las rutas peninsulares con Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, así como las rutas peninsulares con obligación de servicio público, tienen protegido al 90% del pasaje. Esto se traduce en unos servicios mínimos que oscilan entre el 52% y el 85% de la capacidad habitual.

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Para las conexiones de larga distancia con destinos fuera de la península donde el tiempo de viaje o la alternativa terrestre supera las cinco horas, la normativa busca reubicar al 65% de los pasajeros. En estos casos, los servicios mínimos fijados varían entre el 39% y el 64%. Esta medida responde a la necesidad de ofrecer opciones de reestructuración viable para viajeros con conexiones internacionales complejas.

Por otro lado, para aquellas rutas internacionales donde la alternativa de reubicación se encuentra por debajo de cinco horas, el objetivo es reubicar al 40% de los pasajeros. Esto exige unos servicios mínimos entre el 18% y el 37%, aunque en la práctica, la mayoría de los aeropuertos han situado el umbral de operación en el 32%. Esta flexibilidad permite adaptar la oferta a la realidad logística de cada destino.

Postura sindical y movilización social en torno a la vivienda

Mientras se aplican estas restricciones al transporte, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y el colectivo Acciones en las Alturas han desplegado una campaña activa para fomentar la participación en la huelga. Estas organizaciones apelan a la movilización contra el rentismo, la patronal y los gobiernos vigentes, exigiendo mejoras en vivienda, salarios, pensiones y servicios públicos. Su discurso centraliza la lucha en la crítica al modelo de vivienda actual.

Las entidades sindicales proponen que la vivienda deje de estar al servicio de la rentabilidad privada y pase a estar al servicio de las necesidades sociales. Entre las medidas concretas que defienden figuran la movilización de la vivienda vacía, la ampliación del parque público de alquiler y la recaudación de unos 20.000 millones de euros anuales mediante impuestos a las grandes fortunas y al capital. El objetivo final es construir un millón de viviendas públicas destinadas exclusivamente al alquiler social.

Impacto económico empresas y debate político preelectoral

La huelga general del 11N generará un perjuicio económico serio para las pymes españolas, según han afirmado las organizaciones empresariales. Se prevé que muchas pequeñas y medianas empresas registren pérdidas significativas en esta jornada de paro. La confusión de horarios y la reducción de la movilidad afectan directamente a la operativa diaria y a la prestación de servicios a clientes.

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En el ámbito político, el líder del Gobierno, Pedro Sánchez, ha utilizado su canal en la red social X para advertir que los derechos laborales y sociales se pueden perder en un instante si el Partido Popular y Vox ganan las elecciones generales del 29 de noviembre. Sánchez ha vinculado este mensaje con un vídeo histórico que recuerda que los avances sociales, como la ley de jornada laboral de 40 horas en 1983 o la huelga general del 14-D en 1988, fueron posibles gracias a la movilización ciudadana.

Ante estas declaraciones, la coalición de la derecha ha expresado su deseo de que, si ocurre un cambio de Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre, haya una revisión de estas políticas. Los dirigentes del Partido Popular han acusado a los líderes sindicales de confundir los sindicatos con organizaciones de apoyo al Gobierno actual, negando que la huelga tenga una motivación puramente política partidista.

Por su parte, la organización sindical Comisiones Obristas (CCOO) ha puesto en marcha un canal directo para atender incidencias durante la huelga general. El objetivo es ofrecer soporte inmediato a los trabajadores afectados por las paralizaciones y resolver dudas sobre la cobertura de los servicios mínimos. Esta estructura de comunicación busca minimizar los conflictos derivados de la aplicación de las normas.

En cuanto al seguimiento de la huelga, CCOO ha anticipado que Cataluña será una de las comunidades autónomas con mayor respuesta ciudadana. La razón de este alto porcentaje de participación radica en la existencia de un consenso social amplísimo sobre la conveniencia de la convocatoria. Esta expectativa sitúa a la región catalana como un foco de atención durante la jornada de paro nacional.