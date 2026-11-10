Gobierno español recurre 20 artículos de los presupuestos valencianos ante el Constitucional

El Consejo de Ministros aprueba recurrir veinte artículos de la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026 de la Comunitat Valenciana por vulnerar la Constitución y competencias estatales.

El Gobierno de España ha dado un paso decisivo en la defensa de la legalidad constitucional frente a las políticas autonómicas impulsadas por la coalición gobernante en Valencia. El Consejo de Ministros, tras su reunión celebrada el martes en el complejo del Palacio de la Moncloa, ha aprobado formalmente instar al presidente del Ejecutivo estatal a que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra veintiún modificaciones legislativas. Estas alteraciones se encuentran contenidas en la ley de acompañamiento a los presupuestos generales de 2026, una norma aprobada previamente por las Corts Valencianes con el respaldo político del Partido Popular y Vox.

Recuperación De Derechos Y Principio De Igualdad

El núcleo principal de la impugnación radica en el principio de prioridad nacional en el acceso a la vivienda, una medida que el Ejecutivo central considera una violación directa del artículo 14 de la Constitución Española, además del mandato de igualdad material efectiva establecido en el artículo 9.2. Según el análisis jurídico del Gobierno, esta disposición vulnera los derechos tanto de los ciudadanos extranjeros como de los nacionales, al establecer criterios de arraigo determinados exclusivamente por la Comunidad Valenciana en lugar de basarse en normas estatales uniformes. Esta situación configura un retroceso en los derechos fundamentales que el Gobierno de España está comprometido a detener mediante los canales judiciales establecidos.

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La ministra portavoz, Elma Saiz, participó en la rueda de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros para detallar las razones que impulsan esta decisión política y jurídica. Su intervención subrayó la determinación del Ejecutivo para tumbar lo que define como un retroceso en derechos impulsado por la coalición de PP y Vox en la Comunitat Valenciana. La presentación de este recurso representa una respuesta institucional contundente ante lo que el Gobierno considera una instrumentalización de la ley de acompañamiento presupuestaria para modificar múltiples leyes autonómicas con el fin de satisfacer demandas específicas en materia de guerra cultural.

Identidad Facial Y Derechos LGTBI En La Educación

Entre los artículos más controvertidos que se recurren se encuentra la obligación impuesta por la Generalitat de mantener el rostro descubierto en diversos espacios públicos y privados de gestión pública. Esta norma afecta al transporte público, la función pública, el sistema sanitario, el ámbito educativo y los espectáculos públicos, estableciendo un régimen de infracciones administrativas para quienes no cumplan con esta exigencia. El Gobierno Estatal argumenta que esta medida invade las competencias estatales en materia de seguridad pública, transporte, función pública básica y sanidad, según corresponda a cada sector.

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Además de la invasión competencial, el Ejecutivo señala que la obligación de descubrir el rostro lesiona el artículo 14 de la Constitución debido a su efecto disuasorio y discriminatorio sobre ciertas minorías. En el ámbito educativo, el recurso también ataca las modificaciones introducidas en la ley educativa que, a juicio del Gobierno, vulneran la igualdad de las personas LGTBI. Se argumenta que se degrada el carácter imperativo de la promoción de la igualdad y no discriminación en los centros educativos, sustituyéndolo por una previsión puramente potestativa. Esta modificación contraviene el artículo 149.1.30ª de la Constitución, ya que la normativa básica estatal configura esta protección como una obligación imperativa y no discrecional.

Reagrupación Familiar Y Protección De La Vida

Un punto crítico del recurso concerne a la reagrupación familiar de menores no acompañados, un aspecto central en la agenda política de PP y Vox. La ley valenciana establece como prioridad la reagrupación familiar de las personas menores de edad tuteladas sin sujetar este procedimiento a las garantías y trámites establecidos en la ley estatal. El Gobierno considera que esto vulnera la competencia exclusiva del Estado en materia de extranjería, ya que el procedimiento debe involucrar necesariamente a la Administración General del Estado y al Ministerio Fiscal. Al incidir sobre el régimen jurídico de los menores extranjeros no acompañados y sus decisiones de permanencia o retorno, se afecta directamente al artículo 149.1.2ª de la Constitución.

También se recurre la norma que extiende la protección del derecho a la vida a los no nacidos, una medida que el Ejecutivo interpreta como contradictoria con el artículo 15 de la Constitución. Las fuentes gubernamentales explican que esta modificación altera el régimen jurídico de la personalidad jurídica, la cual se adquiere tradicionalmente con el nacimiento. Esta alteración implica una invasión de la competencia estatal y vulnera los artículos 149.1.1ª y 16ª, así como el propio artículo 15. La medida podría restringir el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo al imponer a la Generalitat la garantía de protección de vidas no nacidas en riesgo o amenaza.

Consecuencias Funcionariales Y Energéticas

Las impugnaciones también abordan cuestiones relacionadas con la función pública valenciana y la planificación energética regional. Se recurre la modificación del régimen de provisión y remoción de puestos de trabajo, la cual exige una antigüedad mínima de diez años a los funcionarios de otras administraciones para acceder a puestos de la Dirección Pública Profesional. Esta exigencia no resulta equivalente a la que se pide a los funcionarios de la propia Generalitat, lo que constituye una vulneración de los artículos 23.2 y 14 de la Constitución al establecer un trato desigual en el acceso al empleo público.

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Finalmente, la ley de acompañamiento incluye disposiciones sobre la creación de proyectos estratégicos de energías renovables que son objeto de recurso por invadir competencias estatales. El Gobierno considera que estas medidas afectan al medio ambiente, al régimen energético y a la planificación general de la actividad económica, ámbitos reservados al Estado según la Constitución. Este conjunto de medidas busca asegurar que las políticas autonómicas de la Comunitat Valenciana se alineen con el marco legal nacional y los principios constitucionales de igualdad, no discriminación y distribución de competencias.