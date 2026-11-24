El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, extiende el permiso de nacimiento a 20 semanas y crea nuevos permisos por duelo y eutanasia.

El Consejo de Ministros del Gobierno español ha aprobado oficialmente un amplio paquete de medidas laborales centradas en la conciliación familiar y el apoyo ante situaciones de luto. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado la extensión del permiso de nacimiento y cuidado de hijos hasta las 20 semanas retribuidas. Además, se ha redefinido el concepto de permisos de duelo para incluir nuevas bajas por fallecimiento y cuidados paliativos.

Ampliación del permiso de nacimiento a 20 semanas

El permiso por nacimiento y cuidado de hijos aumenta en una semana, alcanzando un total de 20 semanas remuneradas al cien por cien por la Seguridad Social para cada persona progenitora. Esta medida aplica a adoptantes, guardadoras y acogedoras, manteniendo su carácter intransferible entre los progenitores para fomentar un reparto equitativo. Las familias monoparentales tienen un beneficio adicional, viendo incrementado su permiso de treinta y dos a treinta y cuatro semanas.

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Estas nuevas semanas se suman a las dos actuales, que pueden disfrutarse de forma acumulada o interrumpida hasta que el menor cumpla ocho años. Como resultado, el total de permisos acumulables asciende a tres semanas para el caso general y seis semanas para las familias monoparentales. Esta regulación afecta a todos los trabajadores, incluyendo autónomos y empleados públicos, garantizando la igualdad de derechos en el mercado laboral.

Nuevas definiciones del permiso de duelo familiar

La norma modifica la denominación del permiso actual por fallecimiento, renombrándolo oficialmente como permiso por duelo en caso de fallecimiento. Para el cónyuge, pareja de hecho o familiares de primer grado de consanguinidad, la ausencia laboral remunerada se extiende de dos a diez días laborables. Este tiempo puede disfrutarse dentro de las cuatro semanas posteriores al suceso, facilitando la gestión de trámites y el acompañamiento emocional.

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En casos de desplazamiento, el permiso por duelo por fallecimiento de familiares de primer grado ya no varía en su duración base, pero se mantienen adaptaciones para otros grados. Para familiares de segundo grado de consanguinidad y de primer y segundo grado de afinidad, el permiso se amplía de dos a tres días laborables. Si este fallecimiento implica desplazamiento geográfico, la baja puede extenderse hasta cinco días laborales para el trabajador.

Inclusión de la eutanasia y cuidados paliativos

El real decreto-ley introduce explícitamente un permiso laboral de un día para el acompañamiento de personas que reciban la prestación de ayuda a morir. Este derecho corresponde exclusivamente a la persona trabajadora designada para realizar dicho acompañamiento. Además, se establece el derecho a la reducción o adaptación de la jornada laboral para quienes deban prestar cuidados paliativos a familiares, reconociendo la carga física y emocional de estas responsabilidades.

Yolanda Díaz ha destacado que estas medidas alivian los momentos más difíciles de la vida laboral, permitiendo a los trabajadores afrontar el duelo sin las condiciones habituales de presión. El Ministerio de Función Pública ha confirmado que la medida alcanza tanto al sector privado como a los empleados públicos, garantizando la coherencia en el trato al luto en la administración.

Entrada en vigor y proceso legislativo

Las medidas entran en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El permiso de nacimiento y cuidado se aplicará a los padres de niños y niñas nacidos a partir de esa fecha de publicación. La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidará el real decreto-ley tras las elecciones generales del 29 de noviembre, momento en el que se someterá a votación parlamentaria.

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Si la legislación no recibe el respaldo parlamentario tras las elecciones, los nuevos permisos decaerían automáticamente. No obstante, el Gobierno ha señalado que este es un paso fundamental para las familias, consolidando el derecho a la protección social en momentos de vulnerabilidad. La letra pequeña del decreto, que detallará los procedimientos administrativos específicos, se publicará próximamente en el boletín oficial.