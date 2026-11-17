El Gobierno español y el Cabildo de El Hierro aprueban 7 millones de euros tras la declaración de emergencia migratoria. Se refuerza la seguridad y envían más barcos de rescate ante la llegada de 10.000 migrantes en noviembre.

El Gobierno de España y el Ejecutivo canario han declarado oficialmente la emergencia migratoria en las islas como respuesta al aumento sin precedentes de llegadas por la ruta del Atlántico. Esta decisión institucional, ratificada mediante la Comisión Interministerial celebrada el martes 17 de noviembre, tiene como objetivo inmediato coordinar los recursos necesarios para atender la crisis humanitaria y logística en el archipiélago.

Como medida urgente para reforzar la capacidad de respuesta, se ha autorizado la transferencia de 5 millones de euros para el refuerzo sanitario y el impacto socioeconómico generado por el incremento de migrantes. Paralelamente, el Cabildo insular de El Hierro recibirá 2 millones de euros adicionales exclusivamente destinados a gastos sociales y económicos, asegurando así la atención básica en la zona de mayor impacto.

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Detalle financiero y recursos de acogida

Estas nuevas cantidades se suman a los 15,18 millones de euros aprobados previamente con la declaración inicial de la Emergencia Migratoria el martes anterior. Dichos fondos están estrictamente destinados a recursos de acogida, la atención en la costa y las derivaciones de las personas migrantes, creando un paquete financiero integral para estabilizar la situación en las islas.

La inversión pública busca garantizar que las infraestructuras locales puedan absorber la presión demográfica sin colapsar los servicios esenciales. La distribución de fondos entre la administración autonómica y el cabildo insular permite actuar con agilidad en ambas escalas de gobierno, priorizando la asistencia inmediata frente a la gestión a largo plazo.

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Posiciones institucionales y coordinación operativa

La reunión de la Comisión Interministerial contó con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas. Ambos líderes han highlighted la necesidad de una respuesta coordinada y rigurosa, destacando la importancia de la respuesta solidaria en el conjunto del territorio para manejar la crisis de manera efectiva.

Las instituciones enfatizan que la actuación conjunta permite optimizar los dispositivos de acogida y evitar la saturación de los servicios públicos. La colaboración entre el ejecutivo central y las autoridades insulares se presenta como el mecanismo fundamental para mantener el orden y la dignidad en el tratamiento de las llegadas, asegurando que la respuesta humanitaria sea la prioridad absoluta.

Impacto real y refuerzo de seguridad marítima

La cifra de personas que han llegado a El Hierro durante noviembre asciende a 10.000, de las cuales 9.500 han sido reubicadas gracias a los dispositivos activados. En lo que va de año, alrededor de 16.000 personas han entrado por la ruta del Atlántico hacia esta isla, lo que ha obligado a reconfigurar completamente las operaciones de salvamento y acogida en la zona.

Para hacer frente a este volumen, el Gobierno ha enviado un barco de rescate adicional a El Hierro, consolidando la presencia naval en la región. La Guardamar Calíope ya ha llegado al Archipiélago para incorporarse a las labores de rescate, mientras que Salvamento Marítimo ha trasladado a la isla la Guardamar Urania, que anteriormente operaba en Lanzarote.

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Siguientes pasos y medidas de seguridad adicionales

Con esta medida, tres de las cinco guardamaras disponibles en España están ahora operativas en Canarias, duplicando efectivamente la capacidad de vigilancia y rescate marítimo. Este despliegue masivo busca reducir el número de incidentes en el mar y agilizar el desembarco de los menores y demás migrantes rescatados en aguas internacionales.

Además del refuerzo naval, se ha incrementado la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con una treintena de agentes más desde el pasado 10 de noviembre. Desde el Ejecutivo central también se han reforzado las gestiones diplomáticas con los países de origen, buscando abordar las causas raíz del fenómeno migratorio y prevenir futuras oleadas masivas hacia las costas canarias.