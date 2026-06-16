Gobierno de Trump investiga a la esposa del gobernador de California

La investigación del Departamento de Justicia contra la esposa del gobernador de California, Jennifer Siebel Newsom, ha salido a la luz pública después de que el gobernador Gavin Newsom acusara al Gobierno de encabezar una pesquisa con motivaciones políticas contra su círculo cercano.

Una investigación del Departamento de Justicia contra la esposa del gobernador demócrata Gavin Newsom salió a la luz pública este lunes después de que Newsom, un destacado crítico del presidente Donald Trump y posible aspirante a la Casa Blanca en 2028, acusara al Gobierno de encabezar una pesquisa con motivaciones política s contra su círculo cercano.

CNN confirmó este lunes que la primera dama de California, Jennifer Siebel Newsom, está siendo investigada. Sin embargo, una persona familiarizada con el caso negó que la investigación haya sido iniciada por los líderes del Departamento de Justicia designados por Trump en Washington. La investigación fue iniciada el año pasado por la Fiscalía Federal con sede en Sacramento, la capital de California.

La persona familiarizada con el caso dijo a CNN que comenzó a partir de denuncias de informantes y sostuvo que los directivos del Departamento de Justicia en Washington no participaron en la apertura de la investigación. Aun así, Newsom y sus aliados han llamado la atención sobre las exigencias de Trump para que el Departamento de Justicia procese a sus adversarios políticos y sobre la disposición de la institución a avanzar con esos casos.

La investigación sobre Siebel Newsom comenzó el año pasado, según la fuente familiarizada con el caso. Por separado, en noviembre, una asesora de alto nivel del gobernador, Dana Williamson, fue acusada de participar en una conspiración para desviar ilegalmente dinero de una cuenta inactiva perteneciente a una antigua campaña del exsecretario federal de Salud y Servicios Humanos Xavier Becerra.

El mes pasado, Williamson se declaró culpable de conspiración para cometer fraude bancario y fraude electrónico, presentar una declaración de impuestos falsa y hacer declaraciones falsas a un agente federal. Aunque durante años los investigadores han examinado diversos asuntos relacionados con personas o entidades cercanas a Newsom, la investigación sobre su esposa es independiente y está siendo desarrollada por investigadores en Washington y Sacramento, según dos personas familiarizadas con el proceso





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