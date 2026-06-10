Gobierno de Trump confirma que árbitro somalí fue excluido del Mundial por presuntos vínculos terroristas

Un alto funcionario de la administración Trump informó que el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue declarado inadmisible en Estados Unidos por su asociación con presuntos miembros de organizaciones terroristas. La decisión se tomó tras una inspección adicional de CBP en Miami, impidiendo que Artan, designado mejor árbitro masculino de 2025 por la CAF, se convirtiera en el primer somalí en dirigir un partido mundialista.

Un funcionario de la Administración de Donald Trump reveló este martes que el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue declarado inadmisible en Estados Unidos después de que las autoridades migratorias encontraran información que lo vinculaba con presuntos miembros de organizaciones terroristas.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, explicó que durante una inspección adicional realizada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se detectaron datos negativos, incluyendo una supuesta asociación con personas sospechosas de pertenecer a grupos extremistas. Esta información motivó la aplicación de un procedimiento de expulsión expedita, impidiendo que el árbitro ingresara al país para participar en la Copa Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

El caso ha generado controversia, ya que Artan había sido designado como el mejor árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y sería el primer somalí en dirigir un partido en una Copa Mundial. Artan llegó al Aeropuerto Internacional de Miami el pasado 6 de junio, donde fue sometido a una revisión rutinaria que se convirtió en una inspección más detallada.

Los agentes de CBP encontraron vínculos con individuos que estarían involucrados en actividades terroristas, según la fuente gubernamental. Aunque no se precisaron los nombres de las personas u organizaciones relacionadas, el funcionario aseguró que la evidencia era suficiente para considerar a Artan una amenaza para la seguridad nacional.

El rechazo de entrada se produjo justo antes de que el árbitro comenzara su participación en el torneo, lo que ha llevado a críticas por parte de la CAF y de organizaciones de derechos humanos, que cuestionan la transparencia del proceso y las políticas migratorias de la administración Trump. Andrew Giuliani, director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, defendió la decisión durante un acto en Washington, afirmando que existía una razón de peso para impedir el ingreso de Artan.

Giuliani señaló que había coordinado con el Departamento de Seguridad Nacional y la CBP para asegurar que se siguieran los protocolos adecuados. Somalia es uno de los países incluidos en las restricciones migratorias impuestas por el presidente Trump desde el inicio de su mandato, bajo el argumento de proteger a Estados Unidos de posibles amenazas terroristas.

La exclusión de Artan ha reavivado el debate sobre la equidad y la eficacia de estas medidas, mientras que el árbitro, que niega cualquier vínculo con grupos extremistas, contempla acciones legales para limpiar su nombre y poder cumplir su sueño de arbitrar en un Mundial





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