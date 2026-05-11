Gobierno de Pedro Sánchez criticado por no asistir a funeral de agentes fallecidos en combate al narcotráfico

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido criticado por no asistir al funeral de los dos agentes fallecidos en un choque mortal mientras luchaban contra el narcotráfico en la costa de Huelva. Además, se han vuelto a enfrentar a los narcotraficantes interceptando desde un helicóptero a dos narcolanchas en la localidad de El Rompido, donde sus ocupantes abandonaron las embarcaciones al verse sorprendidos.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido criticado por no asistir al funeral de los dos agentes fallecidos en un choque mortal mientras luchaban contra el narcotráfico en la costa de Huelva.

Además, se han vuelto a enfrentar a los narcotraficantes interceptando desde un helicóptero a dos narcolanchas en la localidad de El Rompido, donde sus ocupantes abandonaron las embarcaciones al verse sorprendidos. Dos agentes de la Benemérita resultaron heridos y ahora evolucionan favorablemente mientras siguen ingresados en el hospital. La lucha contra el narcotráfico continúa, con más medios y vehículos para la lucha contra el narcotráfico, según el ministro del Interior, Grande-Marlaska.

Sin embargo, las asociaciones de la Guardia Civil siguen insistiendo en que la lucha contra el narcotráfico es desigual y que necesitan más embarcaciones y garantías jurídicas. Además, la madre de uno de los agentes asesinados en 2004 ha lamentado que las muertes de sus seres queridos no sirvieron para nada y ha exigido medios y garantías para evitar accidentes en el futuro





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