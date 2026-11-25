El Ejecutivo español implementa decretos por valor de 30.000 millones de euros en la recta electoral, provocando la alerta de Bruselas y el riesgo de déficit excesivo.

El Gobierno de España ha intensificado su actividad legislativa en la recta final de la campaña electoral para las elecciones del 29 de noviembre mediante la aprobación de un paquete masivo de medidas. Este martes, el presidente Pedro Sánchez formalizó lo que la prensa ha calificado como su último Black Tuesday, promulgando una serie de decretos y decretos ley dirigidos a sectores clave de la población. La iniciativa contempla un compromiso de gasto público que supera la cifra de 30.000 millones de euros, una carga financiera que el próximo Ejecutivo tendrá que gestionar independientemente de los resultados electorales.

Decretos y compromiso de gasto masivo

La lista de disposiciones aprobadas suma un total de 17 normas desde que se convocaran las elecciones generales. Estas medidas incluyen un nuevo impuesto sectorial dirigido al sistema bancario, la creación de permisos retribuidos por duelo y nacimiento, así como una serie de nuevas normativas laborales y económicas diseñadas específicamente para el colectivo de trabajadores autónomos. La velocidad en la tramitación de estos textos legales refleja una estrategia clara de movilización del electorado antes del día de los comicios.

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Desde la perspectiva de la oposición y de los sectores críticos internos del partido de gobierno, estas acciones se interpretan como un intento desesperado por captar votos en los últimos días de campaña. Se señala que muchas de estas disposiciones habían sido rechazadas o ignoradas en años anteriores, incluso cuando fueron propuestas por ministros del mismo equipo gubernamental. Ahora, aparecen como medidas sociales y laborales inéditas para el último tramo de la carrera electoral.

Respuesta de la Comisión Europea

La rapidez con la que se han aprobado estas medidas sin unos Presupuestos Generales del Estado vigentes ha generado una reacción inmediata en Bruselas. El comisario de Economía de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, amenazó el mismo martes con abrir un procedimiento de déficit excesivo contra España. La advertencia llega en un contexto de alarma institucional por el aumento descontrolado del gasto público durante una legislatura que ha prorrogado sus presupuestos desde el año 2023.

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El informe comunitario presentado por Dombrovskis corresponde a la evaluación anual que se realiza cada otoño sobre los presupuestos nacionales de los estados miembros. Sin embargo, la situación española es particularmente complicada porque no se han podido analizar las previsiones fiscales para el año 2027 al no existir un marco presupuestario actualizado. Esta laguna impide una proyección fiable a largo plazo de la sostenibilidad financiera del país.

Incumplimiento de límites de gasto público

El país se había comprometido oficialmente a mantener el crecimiento del gasto público por debajo del 3% durante el periodo comprendido entre 2024 y 2030. Los datos actuales indican que este límite se está superando en más de seis décimas durante el presente ejercicio fiscal. Esta divergencia coloca a la administración ante la certeza de un expediente por gasto público excesivo, agravado por la presión al alza sobre los límites de la deuda pública.

Perspectivas electorales y contexto político

A pesar del aluvión de medidas promocionales, los datos de intención de voto no parecen reflejar un cambio drástico en el apoyo al bloque de la izquierda. La intención de voto hacia la izquierda más radical se mantiene por debajo del 7%, mientras que las perspectivas del PSOE han subido hasta el 28% según la media de encuestas recientes. Si estos resultados se confirman en las urnas, los socialistas se convertirían en la fuerza más votada, por encima del Partido Popular, pero muy lejos de sumar una mayoría absoluta necesaria con las izquierdas y los independentistas vascos y catalanes.

La estrategia política del presidente Sánchez se centra en la captación de votos desencantados con la fragmentación del Frente Amplio, Podemos y otros partidos progresistas nacionalistas. Esta dinámica se ve favorecida por la falta de candidaturas unitarias por parte de las fuerzas de izquierda radical, las cuales llegan a la convocatoria electoral con el paso cambiado. El objetivo final es lograr una repetición en el poder, aunque los cálculos actuales sugieren que se requerirían alianzas complejas para gobernar efectivamente tras las elecciones.