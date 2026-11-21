El Gobierno de la Comunidad de Madrid impone instrucciones de neutralidad ante protestas, generando rechazo masivo del profesorado y directores que exigen su retirada inmediata.

El Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de Isabel Díaz Ayuso, ha emitido una serie de instrucciones dirigidas a los centros educativos que ordenan mantener la estricta neutralidad en las aulas. Esta medida, implementada mientras el profesorado no universitario mantiene una huelga indefinida iniciada el 14 de octubre, busca evitar lo que la administración considera adoctrinamiento político o social hacia los estudiantes. La orden explícita establece que la función fundamental de los docentes es educar y no inducir ideologías durante la jornada escolar.

Directores y sindicatos rechazan la medida

Las instrucciones han generado una reacción inmediata y contundente por parte de los directores de Secundaria y los sindicatos del sector. El comité de huelga, que lleva cinco semanas en acción de protesta, ha anunciado que recurrirá formalmente las tres instrucciones enviadas por la Consejería de Educación. Estos documentos, además de la nota sobre neutralidad, incluyen un ampliamiento de los servicios mínimos obligatorios y un plan de refuerzo escolar que los críticos consideran inaplicables.

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Aída San Millán, secretaria general de educación en Madrid para CCOO, calificó la situación como un intento de censura que pone en cuestión la profesionalidad del magisterio. Por su parte, la asociación ADIMAD, que representa a los directores de centros públicos de Secundaria, ha solicitado directamente a la consejera Mercedes Zarzalejo que retire estas directivas por considerarlas innecesarias y perjudiciales para el clima escolar.

Acusaciones de doble rasero institucional

Los docentes argumentan que la orden de neutralidad es inaplicable y denuncian un claro doble rasero por parte del Ejecutivo regional. Marta Viñes, profesora especializada en educación democrática, señaló que la neutralidad no puede servir de coartada para ignorar injusticias o vulneraciones de derechos fundamentales. Afirmó que educar en democracia implica formar ciudadanos críticos capaces de cuestionar las relaciones de poder, lo cual difiere sustancialmente del concepto de adoctrinamiento.

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Un director de zona del este de Madrid, que prefirió el anonimato por temor a represalias, cuestionó la definición misma de neutralidad en el entorno educativo. Señaló que la administración ya había ordenado previamente la exhibición de banderas de Ucrania al inicio del conflicto bélico, exigiendo firmas de recepción para garantizar su colocación. Sin embargo, prohíbe simbologías relacionadas con Palestina bajo la etiqueta de contenido político, creando una contradicción evidente en la aplicación de las normas.

Riesgos legales y posibles consecuencias

Un asesor jurídico del comité de huelga explicó que las instrucciones podrían tener el carácter de disposiciones generales al modificar la normativa vigente, lo que debería haberse regulado a través de una ley orgánica y no mediante una orden administrativa ordinaria. El objetivo percibido es que, aunque se recurran, las instrucciones surtan efecto inmediato durante el curso escolar hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictamine sobre su validez.

El Consejo de Directores de Educación Infantil, Primaria, Especial y CEIPSOs de la Comunidad de Madrid emitió un comunicado conciliador advirtiendo que el profesorado se siente extremadamente molesto. La entidad instó al Gobierno a rebajar el tono retórico y a iniciar un diálogo real, subrayando que las medidas actuales generan sospecha generalizada sobre la labor de quienes enseñan. Mientras tanto, los sindicatos mantienen la huelga indefinida como mecanismo de presión ante la falta de respuestas satisfactorias a sus demandas.