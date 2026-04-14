Gobierno Avanza en la Regularización de Migrantes: Detalles del Real Decreto

El Gobierno español impulsa un real decreto para regularizar a migrantes, siguiendo el espíritu de una ILP previa. La medida, que espera el visto bueno del Consejo de Estado, busca facilitar la integración laboral de los solicitantes de protección internacional y migrantes económicos, permitiéndoles trabajar desde el inicio del trámite de regularización.

El real decreto , tras la aprobación del Consejo de Ministros el pasado 27 de enero para iniciar el trámite de urgencia, se encontraba pendiente del visto bueno del Consejo de Estado, resultado de un acuerdo entre el PSOE y Podemos. Este procedimiento representa la reactivación del espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), una propuesta que obtuvo el respaldo de más de 700.000 firmas y fue tomada en consideración en el Congreso de los Diputados en 2024, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto Vox, pero que lamentablemente permaneció estancada. La medida en cuestión se enfoca en dos grupos principales. El primero abarca a todos los solicitantes de protección internacional que hayan presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025, sin importar si su petición fue denegada o aún se encuentra en proceso de evaluación. El segundo grupo, que comprende a los migrantes económicos, se aplicará a aquellos que hayan residido en España desde el 31 de julio, siempre y cuando puedan demostrar una permanencia de al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.

Se anticipa que los extranjeros en situación irregular podrán iniciar el proceso de regularización entre los primeros días de abril y el 30 de junio del presente año. El plazo estimado para la tramitación de estas solicitudes es de un máximo de tres meses. Un aspecto crucial de esta medida es que, con la mera admisión a trámite de la solicitud, un procedimiento que se espera no exceda los 15 días desde la presentación, los solicitantes tendrán la autorización para comenzar a trabajar de forma inmediata, es decir, desde el primer día. Esta agilización en el proceso de regularización representa un cambio significativo en la política migratoria y tiene como objetivo principal facilitar la integración laboral y social de las personas migrantes que ya residen en el país. El impacto de esta medida se espera que sea notable, tanto en la reducción de la economía sumergida como en el aumento de la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales, lo que a su vez fortalecerá el sistema de bienestar social. La implementación de esta nueva normativa busca proporcionar un marco legal más claro y predecible para los migrantes, lo que contribuirá a la estabilidad social y económica.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, junto con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecerán para ofrecer una explicación detallada sobre los acuerdos adoptados y los pormenores del real decreto. Se espera que durante la rueda de prensa se aborden las dudas y las preguntas de los medios de comunicación y se proporcionen precisiones sobre los criterios de elegibilidad, los requisitos documentales y los plazos específicos para la presentación de solicitudes. La rueda de prensa del Consejo de Ministros se transmitirá en directo desde el Palacio de la Moncloa a partir de las 12:30 horas. Los ciudadanos podrán seguir la última hora de la actualidad y los detalles de esta y otras noticias relevantes a través de ABC.es





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