El Gobierno central cancela la expropiación de terrenos en El Algarrobico, Almería, tras pactar con la Junta de Andalucía agilizar la demolición del hotel polémico.

El Gobierno central ha decidido cancelar formalmente el procedimiento de expropiación parcial de terrenos en el paraje de El Algarrobico, ubicado en Carboneras, provincia de Almería. Esta resolución, publicada este 24 de noviembre por la Delegación de Gobierno en Andalucía, pone fin a un proceso iniciado en junio de 2025. La medida llega tras un acuerdo político alcanzado hace un mes para unificar esfuerzos entre el Estado y la administración autonómica en la lucha por el restablecimiento de la legalidad urbanística.

Fin del expediente expropiatorio estatal

La resolución oficial de la Delegación de Gobierno en Andalucía confirma el desistimiento del expediente expropiatorio abierto anteriormente. Aunque la decisión pública data del 24 de noviembre, el acuerdo estratégico entre la Junta de Andalucía y el Estado se firmó en octubre, cuando se determinó agilizar la tramitación. Este paso marca el cese de la intervención directa del Ministerio del Interior en la adquisición de los terrenos, una iniciativa que había generado fricciones políticas prolongadas entre ambos niveles de administración durante los últimos dos años.

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Polémica política entre Díaz y el Ejecutivo

La consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha criticado públicamente esta decisión a través de la red social X. Díaz afirmó que el archivo de la expropiación ejemplifica la falta de fiabilidad de las promesas realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la comunidad autónoma. La política andaluza señaló que, a solo cuatro días de las elecciones generales, el Ejecutivo central archiva el procedimiento, aunque se admite que la Junta ya conocía el acuerdo desde hace un mes.

Por su parte, la subdelegada de Gobierno en funciones de Almería, Loly Cruz, defendió la postura del Ministerio. Cruz afirmó que el objetivo fundamental del Gobierno de España sigue siendo el derribo del hotel El Algarrobico y la recuperación del espacio protegido de Cabo de Gata. Según su versión, la estrategia ha cambiado de método, pero no de meta, buscando la vía más eficiente para lograr la desocupación y restauración del área.

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Implicaciones financieras y responsabilidades

La resolución justifica el abandono de la expropiación no solo por el pacto político, sino también por razones económicas y legales. Si el Estado hubiera continuado con el proceso, habría asumido la responsabilidad de ejecutar las labores de reposición del paraje afectado. La documentación señala que esta situación hubiera provocado un efecto negativo para el erario público y vulnerado el principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos estatales, evitando así costos adicionales al fisco.

Ante este escenario, la responsabilidad recae directamente sobre la promotora, Azata del Sol, y Azata Patrimonio. La Junta de Andalucía considera que su hoja de ruta, basada en adaptar el planeamiento y declarar la nulidad de la licencia de 2003, es la vía correcta. Este enfoque permite exigir a las empresas la demolición total de las edificaciones y la restauración ecológica del terreno sin que el Estado intervenga como sujeto responsable directo.

Negociación judicial de los terrenos

Un aspecto crucial de la disputa previa era la disparidad en la valoración económica de los terrenos. Un tribunal provincial de expropiaciones tenía pendiente determinar el justiprecio, con el Estado ofreciendo 16.500 euros por la parcela. En contraste, la promotora reclamaba 44,5 millones de euros. El archivo del expediente evita que el fisco deba absorber esa diferencia millonaria o asumir los deberes mercantiles asociados a la gestión de la demolición en la zona de servidumbre marítimo-terrestre.

Plan de demolición y restauración ecológica

La hoja de ruta detallada por la Junta de Andalucía establece medidas concretas para la reposición de los terrenos. El informe técnico exige la demolición total de las edificaciones, consideradas materialmente ilegalizables, y el desmantelamiento de todos los servicios e infraestructuras complementarias. La promotora debe encargarse de estas tareas bajo la supervisión de la administración autonómica.

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Además del derribo, se requiere la restauración de los valores ecológicos y paisajísticos del entorno. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente emitirá las determinaciones técnicas necesarias para garantizar la recuperación integral del espacio. El plazo máximo establecido para instruir y resolver todo el procedimiento de restablecimiento de la legalidad es de un año, marcando el cronograma estricto para la futura devolución del paisaje de Cabo de Gata a su estado natural.