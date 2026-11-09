Gobierno Aragón aprueba aumento 48% consumo agua AWS El Burgo de Ebro

El Gobierno de Aragón autoriza a Amazon Web Services un incremento del 48% en el consumo anual de agua para sus centros de datos en El Burgo de Ebro, invocando el cambio climático como justificación principal y excluyendo evaluación ambiental.

El Gobierno de Aragón ha autorizado oficialmente a Amazon Web Services ( AWS) un incremento del 48% en el consumo anual de agua para sus instalaciones de centros de datos ubicadas en El Burgo de Ebro, en la provincia de Zaragoza. Esta resolución administrativa, publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el 21 de octubre de 2025, eleva la cota permitida de extracción de 36.461 metros cúbios anuales a 53.961 metros cúbicos, eliminando la necesidad de someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Motivación climática y cálculo técnico

La multinacional estadounidense Amazon Web Services (AWS) atribuye este aumento significativo en la demanda hídrica exclusivamente a los efectos del cambio climático en la región, negando que existan cambios tecnológicos o de diseño que expliquen la mayor necesidad. La compañía fundamenta sus solicitudes, presentadas por primera vez en enero de 2025, en datos meteorológicos históricos y proyecciones futuras del aeropuerto de Zaragoza, afirmando que los cálculos iniciales basados en series de temperatura de 1991 a 2020 ya no reflejan con precisión las condiciones actuales ni las extremas previstas hasta el año 2100. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha validado estos argumentos en su resolución, señalando que el diseño original contemplaba el uso de paneles evaporativos durante aproximadamente 555 horas anuales, mientras que las nuevas estimaciones proyectan un funcionamiento de hasta 900 horas debido a olas de calor más frecuentes y prolongadas.

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Posiciones de Ecologistas en Acción

La organización ecologista Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones firmes contra la resolución, argumentando que el aumento de consumo representa un riesgo significativo para el equilibrio hídrico local y que el cambio climático debería ser motivo para restringir, no ampliar, los usos intensivos de agua. La federación regional cuestionó la capacidad de la empresa para prever su propio consumo y advirtió que, sumando los centros que AWS está construyendo en la zona, es muy probable que se supere el 5% de la toma autorizada durante los meses de verano. AWS ha rechazado estas alegaciones, sosteniendo que cada emplazamiento cuenta con una toma independiente y que la organización no ha aportado fuentes ni cálculos concretos que desmientan la viabilidad del proyecto, reiterando que sus sistemas utilizan fuentes de agua distintas y que los nuevos centros incorporarán tecnologías que diversifican el abastecimiento.

Impacto local y sinergias industriales

El consumo autorizado para el campus de El Burgo de Ebro implicará que el agua proceda del Canal Imperial de Aragón a través de la red del polígono industrial El Espartal II, con un vertido estimado que pasará de 400 a 500 metros cúbicos diarios. Aunque AWS solicitó un incremento de 15.838 metros cúbicos, el Inaga ha corregido la cifra en la resolución oficial, fijando el aumento real en 17.500 metros cúbicos al año, lo que sitúa el consumo total de refrigeración en 52.500 metros cúbicos anuales. La administración regional ha descartado efectos acumulados negativos entre los tres centros de datos de AWS en Aragón (Huesca, El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego) debido a la distancia geográfica que los separa, aunque sí ha señalado la existencia de sinergias en el entorno inmediato con otras industrias como las papeleras de Saica, ubicadas a 600 metros, y ITC Ibérica, a 1,3 kilómetros, las cuales también dependen del mismo canal de suministro.

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Horizonte futuro y proyecciones

Las proyecciones del documento ambiental, elaborado por la consultora TAUW Iberia, anticipan un aumento de las temperaturas máximas entre 2 y 4 grados en la zona hasta el año 2100, junto con una extensión de entre 12 y 30 días en la duración de las olas de calor. Este contexto climático extremo justifica para la empresa la necesidad de garantizar la refrigeración mediante agua en paneles evaporativos cuando la temperatura exterior no permite el uso del aire exterior, un sistema que ya opera en Huesca, donde el Ayuntamiento ha registrado gastos hídricos significativos. AWS mantiene que está recopilando datos actualizados para refinar sus estimaciones en los nuevos pedidos para Huesca y Villanueva de Gállego, asegurando que el volumen solicitado corresponde al peor escenario posible para evitar interrupciones en sus servicios críticos.

Contexto industrial del polígono

El polígono industrial El Espartal II, donde se emplaza el centro de datos aprobado, se está consolidando como un hub tecnológico en la zona metropolitana de Zaragoza, atrayendo inversiones adicionales que comparten infraestructuras hídricas limitadas. Entre los nuevos proyectos que utilizan el mismo Canal Imperial destaca una futura planta de hidrógeno verde y el nuevo centro de datos que AWS proyecta construir en el vecino polígono El Espartal I, lo que podría intensificar la presión sobre los recursos hídricos locales si no se implementan medidas de eficiencia adicionales. La resolución finaliza con la conclusión de que el proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, una afirmación que contradice las posturas de los grupos ecologistas y que sienta un precedente importante para la gestión del agua en la industria tecnológica bajo escenarios de calentamiento global.