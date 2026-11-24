El Ejecutivo limita la TAE al 22% y regula los microcréditos para frenar el sobreendeudamiento. Conoce los cambios en el acceso a préstamos y la supervisión bancaria.

El Gobierno de España ha consumado un acelerón legislativo aprobando este martes un real decreto-ley que introduce cambios estructurales en el mercado financiero nacional. Esta normativa establece un límite máximo al coste de los créditos al consumo y somete a las empresas de microcréditos bajo la estricta supervisión del Banco de España. La medida busca activamente evitar los abusos comerciales y reforzar la protección legal de los consumidores frente al peligroso fenómeno del sobrendeudamiento.

Límite máximo de TAE al 22 por ciento

La norma establece un límite general obligatorio al coste del crédito al consumo fijado en un 22 por ciento de Tasa Anual Equivalente (TAE). Este porcentaje será la tasa vigente hasta que se desarrolle la reglamentación específica posterior. Para los créditos ya existentes, se aplica un límite del 22 por ciento al tipo nominal, salvo que exista una novación contractual entre las partes.

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Posteriormente al inicio del contrato, el tipo de interés podrá ser superior al tipo medio de mercado en un número de puntos porcentuales variable. Esta variación dependerá directamente de la cantidad solicitada por el prestatario. Esta medida representa un cambio radical respecto a la libertad de crédito actual, donde cualquier entidad podía prestar sin ficha bancaria.

Regulación estricta de los microcréditos

El decreto ley introduce condiciones específicas y más duras para los microcréditos, que son préstamos de alto coste y vencimiento corto. La devolución de estos préstamos deberá poder realizarse en al menos tres cuotas mensuales, eliminando la presión de pagos únicos a 30 días. En 2025 se formalizaron más de 3,8 millones de operaciones de contratos de crédito de alto coste según datos del Ministerio de Economía.

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El impacto financiero en el bolsillo del ciudadano será notable. Un microcrédito promedio actual de 300 euros con una TAE del 3.417 por ciento y un plazo de 30 días supone un coste de 103 euros. Bajo el nuevo régimen, si el cliente reembolsa anticipadamente en 30 días, el coste máximo se reducirá a 33 euros. Si opta por tres cuotas mensuales, el coste máximo será de 51,70 euros.

Presión europea y nuevos supervisores

La presión de la Comisión Europea es el motor principal que ha obligado a España a aprobar estas medidas antes de las elecciones. En 2023, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron una directiva para actualizar las reglas de financiación a particulares. Europa exigía un marco de protección más homogéneo para los consumidores de todos los Estados miembros tras la evolución del crédito online.

De no transponer la normativa, España y otros 15 países se podían enfrentar a sanciones administrativas. La nueva regulación cierra la brecha legal al crear la figura del administrador de créditos. Esta figura estará sujeta a autorización, supervisión y sanción por parte del Banco de España, obligándoles a tratar directamente con el prestatario y salvaguardar sus derechos.

Medidas contra el sobreendeudamiento y blanqueo

La norma limita los mensajes publicitarios que presenten el crédito como un sustituto válido del ahorro. Refuerza las obligaciones de evaluar la solvencia real del cliente para prevenir el sobreendeudamiento. También obliga a los prestamistas de alto coste a facilitar información reforzada con 24 horas de antelación. Este plazo mínimo de reflexión es obligatorio antes de la firma del contrato.

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Además, se fortalece la posición del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Este organismo podrá suspender o no autorizar transacciones, cuentas o relaciones de negocios cuando sospeche que están relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.