Gobierno aprueba software IA y 30 millones para víctimas del accidente de Urda

El Consejo de Ministros del 3 de noviembre de 2025 aprobó un plan de seguridad ferroviaria con inteligencia artificial y un real decreto-ley de 30 millones de euros para apoyar a las víctimas del accidente de Urda.

El Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez celebró su reunión el martes 3 de noviembre en el Palacio de la Moncloa para abordar la seguridad del transporte terrestre y la asistencia a las víctimas de tragedias recientes. Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció la aprobación de un paquete de medidas que incluye la implementación de tecnología avanzada y ayudas económicas directas. Este anuncio surge como respuesta directa a los graves accidentes ferroviarios ocurridos en la línea Madrid-Andalucía, con especial referencia al desastre de Urda en Toledo.

Nuevo software e inteligencia artificial en control

El Ministerio de Transportes aprobó la creación de un sistema informático diseñado específicamente para optimizar la seguridad en los centros de control de tráfico ferroviario. Esta nueva herramienta permitirá comprender con mayor claridad la ubicación exacta de los trenes y el estado real de las vías en tiempo real. El objetivo principal es recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema de alta velocidad española tras la serie de incidents que han sacudido al sector.

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Junto a este software, se desarrollará un agente de Inteligencia Artificial y un gemelo digital de toda la red ferroviaria. Estas tecnologías supervisarán el funcionamiento del sistema, anticiparán escenarios de riesgo y detectar anomalías antes de que ocurran. El sistema también monitorizará las conversaciones entre maquinistas y controladores para facilitar el trabajo de los empleados y minimizar la posibilidad de fallo humano, un avance que Óscar Puente reconoció como inédito en otros sistemas ferroviarios internacionales.

Medidas de seguridad humana y operativa

Mientras se completan las instalaciones tecnológicas, que se prevee que estén operativas a comienzos de 2027, se han implementado controles humanos estrictos en la línea Madrid-Sevilla. Las decisiones que se tomen en un centro de control durante momentos de circulación degradada, es decir, cuando no hay asistencia de sistemas de bloqueo automático, deben ser supervisadas y validadas por al menos un segundo controlador humano. Además, todas las decisiones futuras contarán con la validación de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

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El plan también contempla la implantación de medidas adicionales de seguridad pasiva en los vagones de pasajeros. Se procederá al rediseño de los espacios de equipajes para convertirlos en compartimentos cerrados. Esta modificación busca evitar proyecciones de objetos en caso de frenazos bruscos o impactos, protegiendo así a los viajeros durante los desplazamientos.

Mejora laboral y protección de precios

Las medidas de seguridad también abarcan la gestión de recursos humanos y la protección al consumidor. Se ha aprobado el refuerzo de las plantillas de controladores de tráfico siguiendo los planes acordados con los agentes sindicales. Se modificará el artículo 38 del RDSOIF para adecuar los descansos de los reguladores a los picos de mayor exigencia. Asimismo, se extenderán los protocolos de control de fatiga, actualmente aplicados a maquinistas, a otros perfiles críticos como el personal de seguridad en obras ferroviarias.

En el ámbito económico, el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas del accidente de Urda que contempla 30 millones de euros. Este plan incluye 15 millones para ayudas urgentes y otros 15 correspondientes a anticipos. En casos de fallecimiento, la ayuda será de 12.020 euros más el anticipo del seguro. Para lesiones corporales, los importes varían desde algo más de 2.404 euros hasta más de 84.141 euros en lesiones de máxima gravedad.

Sanciones a incrementos desmedidos

Paralelamente, el Ejecutivo fijó un precio máximo de referencia para los billetes de tren mientras la línea Madrid-Andalucía permanezca cortada. Esta medida evita que los vendedores aumenten los precios de forma desmedida, evitando perjuicios a las personas consumidoras en momentos de fragilidad. Óscar Puente señaló que, tras el accidente, los precios se multiplicaron por ocho y nueve veces respecto a fechas anteriores, una situación que ahora se regulará para proteger a los viajeros.